به گزارش خبرنگار مهر، محمود رمضانی شنبه شنبه در آیین بزرگداشت روز خبرنگار و اختتامیه رویداد رسانهای «روایت ماندگار» اظهار کرد: ۱۱۳ نشریه و پایگاه خبری در خراسان جنوبی فعالیت دارند که از این تعداد ۴۶ مورد پایگاه خبری هستند.
وی افزود: فعالیت این تعداد رسانه، ظرفیت قابل توجهی برای خراسان جنوبی در حوزه رسانهای شرق کشور ایجاد کرده است.
رمضانی ادامه داد: همچنین ۶۱ سرپرستی رسانههای سراسری و ۱۲ سرپرستی خبرگزاری در استان فعال است که نشاندهنده پویایی فضای رسانهای خراسان جنوبی است.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده از ۱۷ مرداد سال گذشته تاکنون بیان کرد: برگزاری جشنواره مطبوعات شرق کشور، برگزاری کارگاههای توانمندسازی روزنامهنگاری در سطوح مختلف، رونمایی از کتاب «مطبوعات و مطبوعاتیهای بیرجند» و راهاندازی خیمه هنر و رسانه در میدان اجتماعات شهید رئیسی از جمله اقدامات شاخص این مدت بوده است.
وی با بیان اینکه این اقدامات با حمایت مدیریت ارشد استان انجام شده است، گفت: ۳۲ جلسه شورای اطلاعرسانی استان نیز به ریاست استاندار برگزار شده است.
رمضانی افزود: با دستور مستقیم استاندار، فرآیند فعالسازی شورای اطلاعرسانی در شهرستانهای استان نیز آغاز شده که در زمینه همافزایی دستگاههای اجرایی دستاوردهای خوبی داشته است.
وی به ابتکار استاندار خراسان جنوبی در جلسه اخیر شورای اطلاعرسانی اشاره کرد و گفت: در اقدامی نمادین و در راستای تکریم جایگاه رسانه، در جلسه هفدهم مردادماه جایگاه خبرنگاران و مدیران اجرایی تغییر کرد و مدیران پشت سر اصحاب رسانه قرار گرفتند.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: این اقدام با استقبال اهالی رسانه همراه شد و نشاندهنده توجه به جایگاه خبرنگاران و رسانهها بود.
رمضانی مهمترین دستاورد رسانهای استان را حل مشکل مسکن خبرنگاران عنوان کرد و گفت: پس از سالها انتظار و پیگیریهای فراوان، با همت و دستور استاندار خراسان جنوبی، طلسم واگذاری زمین به خبرنگاران شکسته شد.
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