برگزاری مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهر بزمان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه مراسم تکریم حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی، امام جمعه پیشین شهر بزمان، و معارفه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عباسی ارشد به عنوان امام جمعه جدید این شهر، با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی، علما، روحانیون و اقشار مختلف مردم بزمان برگزار شد.

در این مراسم، از خدمات چندین ساله حجت‌الاسلام کریمی در عرصه ترویج ارزش‌های دینی، تقویت وحدت و انسجام اسلامی و تلاش برای توسعه فرهنگی و اجتماعی بزمان قدردانی شد. فرماندار شهرستان دلگان در سخنانی، نقش ایشان را در ایجاد فضای همدلی و تعامل میان مردم و نهادهای مختلف بی‌بدیل توصیف کرد.

حجت‌الاسلام عباسی ارشد در سخنان خود، ضمن قدردانی از اعتماد مسئولان، بر ادامه مسیر خدمت‌رسانی دینی و فرهنگی، توجه به نیازهای جوانان و تقویت برنامه‌های تربیتی و اخلاقی در منطقه تأکید کرد.

در پایان مراسم، از تلاش‌های امام جمعه سابق تجلیل شد و برای امام جمعه جدید آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون شد.