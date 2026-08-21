امام جمعه موقت ایرانشهر: به لبخند دشمن اعتماد نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی افضلیتبار، در خطبههای نماز جمعه این هفته ایرانشهر با تأکید بر ضرورت تکیه بر توان داخلی گفت: مذاکره با دشمن زمانی میتواند نتیجهبخش باشد که از موضع قدرت انجام شود و به فرصتی برای معرفی چهره واقعی آمریکا و سیاستهای آن به افکار عمومی جهان تبدیل شود.
امام جمعه موقت ایرانشهر، با اشاره به سابقه عملکرد آمریکا اظهار کرد: جوانان ایران سالها پیش سفارت آمریکا را «لانه جاسوسی» نامیدند و امروز نیز در بسیاری از کشورها نسبت به سیاستهای این کشور بیاعتمادی وجود دارد؛ این مسئله نشان میدهد ملت ایران در شناخت ماهیت سیاستهای آمریکا پیشرو بوده است.
وی افزود: طرف مقابل در مذاکرات کشوری است که به تعهدات خود پایبند نمانده، اما مذاکره برای ملت ایران تجربهای است که میتواند ظرفیت فکری جامعه را افزایش دهد. اگر مذاکرات به نتیجه برسد، قابل استفاده است و اگر نتیجه ندهد، ضرورت ایستادن روی پای خود و تکیه بر توان داخلی بیش از گذشته روشن خواهد شد.
حجتالاسلام افضلیتبار ادامه داد: امروز بیش از گذشته به این نتیجه رسیدهایم که باید در عرصههای مختلف کشور روی توان خودمان حساب کنیم. مذاکره همچنین میتواند چهره واقعی دشمن و عهدشکنیهای آن را برای افکار عمومی جهان آشکار کند.
مذاکره با دشمن از موضع قدرت، نه اعتماد
وی با هشدار نسبت به سیاستهای دشمن تصریح کرد: نباید به لبخند دشمن اعتماد کرد. ملت ایران آمادگی دفاع از کشور را دارد، اما وقتی دشمنی که دست به حمله زده درخواست مذاکره میکند، میتوان از این فرصت برای گفتوگو از موضع قدرت استفاده کرد و اجازه نداد خواستههای خود را بر کشور تحمیل کند.
امام جمعه موقت ایرانشهر با توصیه به مطالعه آموزههای قرآن در زمینه دشمنشناسی گفت: آیه ۱۱۸ سوره آلعمران از جمله آیاتی است که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد. قرآن نسبت به اعتماد به دشمن هشدار داده و بر شناخت درست جبهه مقابل تأکید دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر هر فرد وظیفه خود را به درستی بشناسد و به آن عمل کند، مسیر پیروزی جبهه مقاومت و اسلام هموارتر خواهد شد.
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