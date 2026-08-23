آغاز مرمت و حفاظت آرامگاه تاریخی سید غلام رسول چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، خیرالنساء امیری گفت: عملیات مرمت و حفاظت آرامگاه تاریخی سید غلام رسول، یکی از بناهای شاخص تاریخی و فرهنگی چابهار، با هدف صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری این اثر و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تداوم حضور گردشگران و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی آغاز شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار افزود: اجرای این طرح با اعتبار ۸ میلیارد و ۶۰۲ میلیون ریال از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان انجام می‌شود و عملیات مرمت آن به شرکت آماتیس میران فرش شرق واگذار شده است.

وی ادامه داد: آرامگاه سید غلام رسول از آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملی ایران است که بر اساس منابع موجود، قدمت آن به سال ۴۶۵ هجری قمری بازمی‌گردد و در شمال‌غربی شهر چابهار قرار دارد. این بنا از جاذبه‌های مهم تاریخی و گردشگری منطقه به شمار می‌رود.

امیری تصریح کرد: این آرامگاه از نظر معماری دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است و تأثیر معماری هند در ساختار آن به‌وضوح قابل مشاهده است. دیوارهای سفیدرنگ بنا و تزئینات نقاشی رنگین در پیشانی ورودی، از جمله شاخصه‌های بصری این اثر تاریخی محسوب می‌شوند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان چابهار افزود: در فضای داخلی آرامگاه نیز نقاشی‌های تزئینی، نقوش گل و کتیبه‌هایی با مضامین مذهبی به چشم می‌خورد که بر ارزش هنری و فرهنگی بنا افزوده و ساختار معماری آرامگاه نیز به دوره سلجوقی و بخشی از تزئینات آن به دوره‌های بعدی از جمله دوره صفوی نسبت داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: آرامگاه سید غلام رسول تنها یک بنای تاریخی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی چابهار و جلوه‌ای ارزشمند از میراث معماری منطقه مکران است که بازتاب‌دهنده بخشی از تعاملات فرهنگی ایران و شبه‌قاره هند در جنوب شرق کشور به شمار می‌رود.