کشف ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق در نایین؛محموله ۱۳ میلیاردی متوقف شد

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید شرافت شهرستان نایین در ادامه طرحهای مقابله با قاچاق کالا و با هدف جلوگیری از انتقال غیرقانونی کالا در محورهای مواصلاتی، کنترل خودروهای عبوری را با جدیت دنبال میکنند.
وی افزود: مأموران حین کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و با توجه به ظن ایجادشده، خودرو را متوقف کرده و مورد بازرسی تخصصی قرار دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان نایین ادامه داد: مأموران در جریان بازرسی دقیق از کامیون با محمولهای از سیگار مواجه شدند که فاقد مدارک و اسناد قانونی و گمرکی لازم برای حمل و جابهجایی بود.
وی تصریح کرد: بررسیهای اولیه نشان داد محموله کشفشده شامل ۶۹۸ بکس سیگار قاچاق، معادل ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ نخ، ساخت کشور کره است که به صورت غیرقانونی در حال انتقال بوده است.
براهیمی با اشاره به برآورد کارشناسی ارزش محموله مکشوفه گفت: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۱۳ میلیارد ریال اعلام کردهاند که پس از کشف، محموله برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع مربوطه شد.
وی خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی به اتهام قاچاق کالا در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان نایین با تأکید بر تداوم مقابله با قاچاق کالا در محورهای مواصلاتی این شهرستان گفت: ایست و بازرسی شهید شرافت از نقاط مهم کنترل تردد خودروها در محورهای مواصلاتی منطقه محسوب میشود و مأموران انتظامی با اجرای طرحهای کنترلی و اقدامات اطلاعاتی، حمل و انتقال کالاهای قاچاق را رصد و با متخلفان برخورد میکنند.
براهیمی تأکید کرد: قاچاق کالا علاوه بر آسیب به تولید و اقتصاد کشور، زمینه فعالیت شبکههای غیرقانونی را فراهم میکند و پلیس در چارچوب وظایف قانونی خود با حمل و جابهجایی این کالاها برخورد خواهد کرد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه حمل، نگهداری یا توزیع کالاهای قاچاق، اطلاعات خود را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ در اختیار مأموران انتظامی قرار دهند.
نظر شما