به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای خدمت اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۱۶ پروژه در استان به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی ۱۶ پروژه دیگر نیز آغاز خواهد شد که مجموع ارزش این طرحها به حدود ۱۸ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان میرسد.
وی افزود: یکی از شاخصترین پروژههای هفته دولت، سد آقدکش است که با حضور مسئولان ملی و استانی به بهرهبرداری خواهد رسید و این طرح در تأمین آب و بهویژه مدیریت و کنترل سیلابهای استان نقش مهمی خواهد داشت.
آقدکش؛ پاسخی به تجربه تلخ سیلاب ۹۸
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان با اشاره به سیلاب سال ۱۳۹۸ گفت: در آن سال بیش از ۶ هزار میلیارد تومان خسارت به استان وارد شد و حجم بالای بارشها، پرشدگی ظرفیت رودخانهها و مخازن و آماده نبودن برخی زیرساختها دست به دست هم داد تا شرایط دشواری در استان ایجاد شود.
حیدریان ادامه داد: پس از سیلاب ۹۸، مدل این سیلاب چندین بار با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه و متخصصان حوزه فنی بهروزرسانی شد و به این نتیجه رسیدیم که برای کاهش خسارتهای آینده، مجموعهای از اقدامات همزمان باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به تغییر الگوی بارشها در پی تغییر اقلیم تصریح کرد: بارشها در بسیاری از موارد از بارندگیهای طولانیمدت به سمت بارشهای همرفتی و ناگهانی با شدت بالا و مدت زمان کوتاه حرکت کردهاند که قدرت تخریب بیشتری دارند.
حیدریان خاطرنشان کرد: مدیریت سیلاب تنها با اجرای سازهها محقق نمیشود و باید سه مؤلفه مدیریت حوضه آبریز، ساماندهی مسیر رودخانهها و آبراههها و اجرای سازههای کنترل سیلاب همزمان دنبال شود.
وی افزود: جلوگیری از ورود شاخ و برگ درختان و رسوبات به مسیر رودخانهها، ساماندهی آبراههها و لایروبی نیز از اقداماتی است که در کنار اجرای پروژههای عمرانی باید مورد توجه قرار گیرد.
اصلاح ۳۷ سازه تقاطعی در اولویت
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان با اشاره به وجود سازههای تقاطعی غیراستاندارد در استان گفت: حدود ۷۰۰ سازه تقاطعی غیراستاندارد در استان شناسایی شده که ۳۷ مورد در اولویت اصلاح قرار گرفته است.
حیدریان افزود: در برخی نقاط نیز اجرای پلها و سازههای جدید برای عبور ایمن جریان سیلاب در دستور کار قرار گرفته است تا ظرفیت عبور آب افزایش پیدا کند و خطر انسداد مسیرها کاهش یابد.
افزایش بیش از پنج برابری ساخت مخازن آب در گرگان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت ذخیرهسازی آب اظهار کرد: اگر در زمانهایی که مصرف پایین است امکان ذخیره آب نداشته باشیم، در زمان اوج مصرف با مشکل مواجه خواهیم شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان گفت: در شهرستان گرگان پیش از این مجموع ظرفیت مخازن ذخیره آب حدود ۱۰۷ هزار مترمکعب بود که با اجرای طرحهای جدید، بیش از ۴۰ هزار مترمکعب به این ظرفیت افزوده شده است.
حیدریان افزود: در فاصله سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حدود ۴۷ هزار مترمکعب مخزن احداث شد، در حالی که در دو سال قبل از آن این میزان حدود ۷ هزار مترمکعب بود که بیانگر رشد بیش از پنج برابری در اجرای طرحهای ذخیره آب است.
خط جایگزین آب گرگان وارد مدار میشود
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب از محور بالاشهر به گرمابدشت و احداث ایستگاه پمپاژ خبر داد و گفت: این پروژه با هدف افزایش پایداری و تابآوری سامانه تأمین آب مرکز استان اجرا میشود.
حیدریان افزود: این خط انتقال به طول ۸.۸ کیلومتر با لولهای به قطر ۸۰۰ میلیمتر و فشار ۲۵ بار اجرا میشود و ایستگاه پمپاژ آن نیز ظرفیت انتقال حدود ۴۰۰ لیتر بر ثانیه خواهد داشت.
وی اعتبار بهروز این طرح را حدود ۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با توجه به ضرورت اجرای پروژه، منتظر تأمین کامل اعتبار نماندیم و عملیات اجرایی را آغاز کردیم و تاکنون حدود ۲۵ درصد پیشرفت داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان بیان کرد: بیش از ۴۰ درصد آب شرب گرگان از این محور تأمین میشود و اگر ایستگاه از مدار خارج شود، بخش قابل توجهی از تأمین آب شهر با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنابراین ایجاد خط جایگزین، ریسک قطع کامل آب را کاهش میدهد.
حیدریان گفت: با اجرای این طرح، امکان تعمیر و نگهداری بدون قطع کامل آب فراهم میشود و تابآوری سامانه تأمین آب مرکز استان افزایش خواهد یافت.
سرانه آب گلستان کمتر از میانگین کشور
وی با بیان اینکه وضعیت منابع آبی گلستان برخلاف تصور عمومی مطلوب نیست، اظهار کرد: سرانه آب تجدیدپذیر استان حدود هزار و ۲۵۰ مترمکعب به ازای هر نفر در سال است، در حالی که میانگین کشور حدود هزار و ۶۰۰ مترمکعب است.
حیدریان تأکید کرد: این شرایط نشان میدهد گلستان باید سازگاری با کمآبی را در شرایط تغییر اقلیم جدی بگیرد و تمام برنامههای توسعهای استان با توجه به ظرفیت واقعی منابع آب دنبال شود.
وی با اشاره به نقش آب در توسعه صنعتی استان گفت: اگر آب به شکل هدفمند مدیریت و برای توسعه صنایع اختصاص یابد، میتواند یکی از زیرساختهای اصلی ایجاد اشتغال پایدار در گلستان باشد.
تأمین آب منطقه آزاد اینچهبرون در مسیر مطالعات جدید
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان همچنین از اقدامات انجامشده برای تأمین آب منطقه آزاد اینچهبرون خبر داد و گفت: مطالعات ژئوفیزیک در این منطقه انجام شده و تعدادی از چاههای مورد نظر نیز وارد مرحله حفاری شدهاند تا ظرفیتهای آبی منطقه برای پشتیبانی از توسعه این محدوده مورد استفاده قرار گیرد.
ناترازی برق؛ تهدیدی برای تأمین پایدار آب
حیدریان یکی از چالشهای جدی حوزه آب را ناترازی برق دانست و گفت: بخش قابل توجهی از تأسیسات تأمین آب استان به برق وابسته است و قطعی برق علاوه بر کاهش تولید آب، میتواند به تجهیزات و چاهها نیز آسیب وارد کند.
وی افزود: در زمان قطع برق، سطح آب و شرایط بهرهبرداری از چاهها تغییر میکند و تکرار این قطعیها میتواند موجب افزایش کدورت و ورود رسوبات شود.
حیدریان با اشاره به وجود حدود ۸۰۰ حلقه چاه آب شور در استان گفت: این چاهها سرمایههای استان هستند و باید از آنها حفاظت شود؛ چراکه تداوم قطعی برق و کاهش عمر مفید چاهها میتواند هزینههای سنگینی را در آینده به شبکه تأمین آب تحمیل کند.
مولدسازی برای نجات پروژههای بزرگ آبی
وی همچنین از پیگیری استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت برای تأمین مالی پروژههای آبی خبر داد و گفت: پروژههایی مانند سد نرماب، سد میرداماد و سد قرهچای رامیان نیازمند منابع مالی قابل توجه هستند.
حیدریان افزود: در دو هفته گذشته موضوع تأمین مالی این پروژهها از طریق مولدسازی با وزیر اقتصاد مطرح شده و پیگیریها در سطح ملی ادامه دارد.
وی تأکید کرد: در شرایطی که منابع عمومی دولت محدود است، مولدسازی میتواند مسیر مؤثری برای تأمین اعتبار پروژههای بزرگ و چندساله استان باشد.
شبکه آبیاری سد نرماب در مسیر تکمیل
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان با اشاره به دغدغه کشاورزان درباره شبکه آبیاری سد نرماب گفت: یکی از پرسشهای مهم مردم این بود که با اجرای طرح انتقال آب، تکلیف آب کشاورزی چه خواهد شد؛ به همین دلیل اجرای شبکه آبیاری نیز در دستور کار قرار گرفت.
حیدریان افزود: عملیات اجرایی شبکه آغاز شده و با توجه به ضرورت افزایش راندمان انتقال، استفاده از لوله به جای کانال در بخشهایی از شبکه در اولویت قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: تلاش میکنیم با برنامهریزی انجامشده، شبکه در سال آینده به بهرهبرداری برسد تا در کنار تأمین آب شرب، دغدغه کشاورزان نیز کاهش پیدا کند.
۹۲.۲ میلیون یورو اعتبار بانک توسعه اسلامی
حیدریان از استفاده گلستان از ظرفیت اعتبارات بانک توسعه اسلامی نیز خبر داد و گفت: حدود ۹۲.۲ میلیون یورو اعتبار برای اجرای مجموعهای از طرحهای آبی اختصاص یافته که بخشی از آن در حوزه مدیریت سیلاب، شبکههای آبیاری و طرحهای زیرساختی هزینه خواهد شد.
وی ادامه داد: در قالب این اعتبارات، اقدامات مهمی در حوزه مدیریت سیلاب محمدآباد و زرینگل انجام شده و برخی سازهها و کانالهای مرتبط نیز در حال تکمیل است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان افزود: پیشنهاد استفاده از حدود ۵۰ میلیون یورو برای طرحهای مرتبط با آب شور نیز ارائه شده که در صورت نهایی شدن، میتواند منابع قابل توجهی برای اجرای پروژههای آبی استان فراهم کند.
مرکز پرورش ماهیان خاویاری در گلستان راهاندازی میشود
وی همچنین از اجرای طرح پرورش ماهیان خاویاری بهعنوان یکی دیگر از برنامههای شرکت آب منطقهای گلستان خبر داد و گفت: هدف این طرح استفاده حداکثری و اقتصادی از ظرفیت منابع آبی و کمک به توسعه آبزیپروری است.
حیدریان افزود: در فاز نخست این مجموعه، ۵۴ استخر از مجموع ۳۵۳ استخر آماده شده و پیشبینی میشود این مرحله در پایان آبان یا اوایل آذرماه به بهرهبرداری برسد.
وی اظهار کرد: این مجموعه در صورت تکمیل ظرفیت میتواند سالانه حدود ۲ تن خاویار، ۲۵۰ تن گوشت ماهی و سه هزار قطعه برای تکثیر و پرورش تولید کند و در کنار آن به حفظ ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری نیز کمک خواهد کرد.
۵۸۰۰ هکتار شبکه آبیاری در برنامه اجرا
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان با اشاره به اجرای شبکههای آبیاری و زهکشی گفت: حدود ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار شبکه در سالهای اخیر در برنامه اجرایی قرار گرفته و تلاش شده است این طرحها با استفاده از اعتبارات موجود و منابع خارجی با سرعت بیشتری دنبال شوند.
حیدریان تأکید کرد: مدیریت منابع آب گلستان دیگر یک موضوع صرفاً عمرانی نیست، بلکه با امنیت آبی، کشاورزی، صنعت، اشتغال، تابآوری استان در برابر سیلاب و پایداری خدمات عمومی گره خورده است و به همین دلیل اجرای همزمان طرحهای تأمین، ذخیره، انتقال و مدیریت مصرف باید با جدیت دنبال شود.
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