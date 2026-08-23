افتتاح ۳۵ طرح راهداری همدان با اعتبار ۶ هزار میلیارد ریال در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرحهای قابل افتتاح در هفته دولت حوزههای مختلف ایمنی و نگهداری راهها را دربرمیگیرد و اجرای آنها در ارتقای کیفیت تردد، کاهش مخاطرات جادهای و افزایش رضایتمندی کاربران راه موثر است.
وی افزود: اجرای ۱۲ کیلومتر روشنایی طولی، بهرهبرداری از ۱۴ طرح روشنایی نقطهای، بهسازی و روکش آسفالت ۴۵۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی، احداث سه دوربرگردان ایمن در نقاط پرتصادف و افتتاح سوله هزار مترمربعی ماشینآلات راهداری شهرستان کبودرآهنگ از مهمترین طرحهایی است که در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ایمنی راهها، بیان کرد: اصلاح و رفع نقاط حادثهخیز، توسعه روشنایی در محورهای پرتردد و بهسازی روکش آسفالت از اولویتهای این ادارهکل برای افزایش ایمنی و تسهیل تردد در جادههای استان است.
پرورشی با بیان اینکه همدان در مسیر کریدورهای مهم ارتباطی کشور قرار دارد، تصریح کرد: این موقعیت ضرورت توجه ویژه به نگهداری و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی استان را دوچندان کرده است و بهرهبرداری از طرحهای پیشبینیشده، سطح خدماترسانی در این مسیرهای راهبردی را افزایش میدهد.
وی همچنین درباره طرحهای جدیدی که عملیات اجرایی آنها در هفته دولت آغاز میشود، گفت: اجرای حفاظهای بتنی نیوجرسی در محورهای رفت و برگشت چسبیده به هم، احداث و توسعه سیستمهای روشنایی طولی، ساخت دوربرگردانهای ایمن و تعریض راهها از جمله ۲۲ طرحی است که کلنگزنی خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها نقش موثری در کاهش سوانح رانندگی، افزایش ایمنی کاربران جادهای و ارتقای کیفیت خدمات در محورهای مواصلاتی استان خواهد داشت.
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