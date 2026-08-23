۴۰ طرح اقتصادی در قم بررسی و تعیین تکلیف شد

نیره مظهر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین روند بررسی درخواستهای تسهیلاتی استان اظهار کرد: در چهارمین نشست کارگروه تسهیلات تبصره ۲ سال ۱۴۰۳ که با ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم برگزار شد، ۴۰ طرح اقتصادی معرفیشده به این کارگروه از ابعاد مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه، شرایط و اقتضائات طرحهای ارائهشده بررسی شد و به جز تعداد محدودی از موارد، بخش عمده طرحها برای طی مراحل بعدی و معرفی به بانکهای عامل مورد تأیید قرار گرفتند تا فرآیند دریافت تسهیلات آنها وارد مرحله اجرایی شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم ادامه داد: سهم استان از تسهیلات جزء یک تبصره ۲ مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۳۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است که این منابع برای حمایت از طرحهای توسعهای، ایجادی و همچنین تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی اختصاص مییابد.
مظهر با اشاره به ضرورت استفاده کامل از ظرفیت منابع پیشبینیشده برای استان بیان کرد: رویکرد مجموعه اقتصادی استان، جذب حداکثری منابع تبصره ۲ در چارچوب مهلتهای قانونی تعیینشده است و برای تحقق این هدف، روند بررسی طرحها و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی با جدیت دنبال میشود.
جذب منابع تا پایان مهلت قانونی دنبال میشود
وی درباره زمانبندی استفاده از این منابع گفت: فرصت اولیه اعلامشده برای جذب تسهیلات تبصره ۲ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ است و دستگاههای مرتبط باید از ظرفیت زمانی موجود برای تکمیل فرآیندهای اداری و بانکی استفاده کنند.
مظهر افزود: در جلسات و پیگیریهای مستمر از دستگاههای اجرایی و بانکها خواسته شده است با افزایش هماهنگی و همافزایی، مراحل نهایی استفاده از منابع بازگشتی و تسهیلات تبصره ۲ را با سرعت بیشتری دنبال کنند.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه تعیینشده، استفاده از منابع بازگشتی باید تا ۱۵ شهریورماه تعیین تکلیف شود و منابع تبصره ۲ نیز تا پایان شهریورماه در مسیر جذب و پرداخت قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل اظهار کرد: تحقق کامل سهم استان نیازمند پیگیری مستمر، تسریع در فرآیند بررسی طرحها و هماهنگی میان مجموعههای مرتبط است و در همین راستا جلسات کارگروه برای تعیین تکلیف درخواستها ادامه خواهد داشت.
طرحها از بخشهای مختلف اقتصادی معرفی شدند
مظهر با تشریح حوزههای فعالیت طرحهای بررسیشده بیان کرد: درخواستهای مطرحشده در کارگروه به بخشهای مختلف اقتصادی استان اختصاص داشت و مجموعهای از دستگاههای اجرایی، طرحهای متقاضی دریافت تسهیلات را برای بررسی و تصمیمگیری به کارگروه معرفی کرده بودند.
وی افزود: طرحهای مورد بررسی از حوزههای صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی، ارتباطات و آموزش و پرورش بودند که متناسب با شرایط هر طرح، فرآیند بررسی آنها انجام شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم ادامه داد: تعیین تکلیف طرحهای معرفیشده با هدف رفع بخشی از نیازهای مالی بخشهای مختلف و فراهم کردن زمینه برای تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات انجام شده است.
وی گفت: بخش قابل توجهی از طرحهای بررسیشده پس از ارزیابیهای انجامشده مورد تأیید قرار گرفتند و برای ادامه مراحل دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی خواهند شد.
همکاری دستگاهها جذب منابع را کامل میکند
مظهر با اشاره به ضرورت استفاده حداکثری از منابع تخصیصی به استان اظهار کرد: دستگاههای اجرایی و بانکها باید با استمرار همکاری و پیگیری، مراحل باقیمانده مربوط به طرحهای تأییدشده را در سریعترین زمان ممکن به سرانجام برسانند.
وی افزود: تلاش مجموعه اقتصادی استان بر این است که منابع اختصاصیافته در مهلت قانونی تعیینشده جذب شود و طرحهای واجد شرایط بتوانند از ظرفیت تسهیلاتی پیشبینیشده استفاده کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات کارگروه و بررسی منظم طرحها با هدف جلوگیری از باقی ماندن منابع و تسریع در تعیین تکلیف درخواستهای اقتصادی دنبال میشود.
مظهر در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و مجموعههای مرتبط، روند جذب منابع تخصیصی استان با جدیت ادامه پیدا کند و شاهد تحقق چشمگیر و کامل ظرفیت در نظر گرفتهشده برای قم باشیم.
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