به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:در سه ماهه ابتدای سال جاری تعداد ۴۱ جواز تأسیس صنعتی در این استان صادر شده که برای اجرای آنها بیش از ۴۱ هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای ۶۷۲ نفر پیش‌بینی شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: هم‌اکنون ۸۰۳ جواز تأسیس صنعتی در استان دارای اعتبار است که برای آنها ۷۸۳ هزار و ۶۸۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی برای ۲۲ هزار و ۵۰۱ نفر پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در این مدت همچنین ۱۲ پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده که با سرمایه‌گذاری محقق‌شده پنج هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال، زمینه اشتغال ۶۱۴ نفر را فراهم کرده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: طبق وضعیت موجود در مجموع، ۵۳۲ فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با حجم سرمایه گذاری ۵۷۵ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال و اشتغال ۱۶ هزار و ۹۸۴ نفر در استان صادرشده است .

کشاورز با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های برق برای پشتیبانی از بخش صنعت، تأکید کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با توسعه و تقویت شبکه برق، تأمین برق پایدار واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به نقش صنعت در رشد اقتصادی استان بوشهر گفت: توسعه واحدهای صنعتی و افزایش سرمایه‌گذاری، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، زمینه رونق تولید، افزایش ارزش افزوده و تقویت زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی را فراهم می‌کند و از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود.

کشاورز افزود: امید است با رفع موانع زیرساختی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید در بخش صنعت استان بیش از پیش فراهم شود.