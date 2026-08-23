به گزارش خبرنگار مهر، سعید شاهسواری، مدیرعامل آزادراه تهران - شمال امروز (یکشنبه، یکم شهریور) در جریان بازدید از فاز سه آزادراه تهران - شمال در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت این پروژه، گفت: تونل البرز در قسمت انتهایی منطقه ۲ آزادراه تهران - شمال قرار دارد و بخش باقی‌مانده منطقه ۲، تونل البرز غربی است که در حال احداث است.

وی افزود: طول تونل البرز غربی حدود ۶۴۰۰ متر است و در حال حاضر این پروژه به پیشرفت فیزیکی حدود ۶۲ درصد رسیده است. حدود ۹۵۰ متر از حفاری تونل باقی مانده که حفاری از دو دهانه در حال انجام است. همزمان با حفاری، عملیات لاینینگ تونل نیز انجام می‌شود.

مدیرعامل آزادراه تهران - شمال بیان کرد: پس از تکمیل حفاری و لاینینگ، احداث سقف دوم تونل برای تأمین تهویه اضطراری در دستور کار قرار دارد و پس از آن نیز عملیات روسازی مسیر که به صورت بتنی خواهد بود، به همراه تأسیسات الکترومکانیکی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با تکمیل این بخش، منطقه ۲ آزادراه تهران - شمال به اتمام می‌رسد و مسیر وارد منطقه ۳ می‌شود که این منطقه روی پلی که در حال احداث است، آغاز خواهد شد.

شاهسواری تصریح کرد: برای اینکه امکان بهره‌برداری از این بخش فراهم شود، باید در این نقطه به جاده چالوس متصل شویم. طراحی این اتصال انجام شده و عملیات عمرانی آن نیز از حدود دو ماه پیش آغاز شده است.

وی گفت: این اتصال با احداث پلی انجام می‌شود که از جاده چالوس در مسیر شمال به جنوب جدا خواهد شد. طول این مسیر در مجموع حدود ۲۲۰۰ متر است و از طریق آن، دهانه شمالی تونل البرز غربی به جاده چالوس متصل می‌شود.

مدیرعامل آزادراه تهران - شمال اظهار کرد: با اجرای این اتصال، مسافرانی که از شمال می‌آیند و به محدوده پل زنگوله می‌رسند، برای مسیر برگشت نیز امکان ورود مستقیم به آزادراه را خواهند داشت. در حال حاضر، مسافران در ایام عادی باید از مسیر کندوان عبور کرده و در محدوده پیچ سرهنگ وارد منطقه ۲ شوند.

شاهسواری ادامه داد: در انتهای سال ۱۴۰۶ یا اوایل سال ۱۴۰۷، با بهره‌برداری از تونل البرز غربی، مسافرانی که به محدوده پل زنگوله می‌رسند، می‌توانند برای مسیر برگشت به صورت مستقیم وارد آزادراه شده و به سمت تهران تردد کنند.

وی درباره اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این بخش نیز تاکید کرد: اعتبار این پروژه در سنوات مختلف تأمین شده است و اگر بخواهیم هزینه‌ها را به قیمت روز محاسبه کنیم، موضوع متفاوت خواهد بود، اما برآورد هزینه باقیمانده تونل البرز غربی به علاوه هزینه اتصال آن به جاده چالوس، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد.

مدیرعامل آزادراه تهران - شمال درباره دستاوردهای منطقه ۲ آزادراه نیز اظهار کرد: در منطقه ۲ افزایش ایمنی و کاهش زمان سفر را به دنبال دارد؛ چراکه آزادراه و جاده عادی از نظر سرعت طرح با یکدیگر تفاوت دارند.

شاهسواری افزود: منطقه ۲ آزادراه تهران - شمال حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه از زمان سفر مسافران را کاهش می‌دهد. بیشترین کاهش طول مسیر در منطقه یک آزادراه اتفاق افتاده که حدود ۶۵ کیلومتر از مسیر را کوتاه کرده است.

وی درباره آخرین وضعیت منطقه ۳ آزادراه تهران - شمال نیز گفت: امروز امکان بهره‌برداری از مسیر مربوط به محدوده شهرستانک فراهم شد و مسافرانی که از جاده چالوس از سمت کرج به شمال تردد می‌کنند، در محدوده شهرستانک می‌توانند از طریق یک رمپ که از مسیر جدا می‌شود و با عبور از یک پل و یک تونل، وارد مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال شوند و به سمت شمال تردد کنند.

مدیرعامل آزادراه تهران - شمال ادامه داد: پس از صدور مجوز اولیه زیست‌محیطی و پیگیری‌های انجام‌شده، ۱۶ کیلومتر ابتدایی منطقه ۳ به عنوان مسیر اولویت‌دار برای اجرا تعیین شد.

وی افزود: مناقصات ۸ کیلومتر نخست برگزار شده و پیمانکاران در محل مستقر شده‌اند. تجهیز کارگاه، استقرار ماشین‌آلات و نیروی انسانی نیز انجام شده و امروز پروژه در شرایط مناسبی قرار دارد و روند اجرای آن به خوبی پیش می‌رود.

شاهسواری گفت: در حال حاضر حدود ۸۰۰ متر از تونل‌های منطقه ۳ حفاری شده است. بخش عمده مسیر منطقه ۳ در داخل تونل قرار دارد.

وی با اشاره به شرایط ترافیکی جاده چالوس و تأثیر آن بر روند اجرای پروژه اظهار کرد: اکنون در ایام پیک ترافیک قرار داریم و در جاده چالوس عملاً چهار روز در هفته امکان حمل مصالح و بار وجود ندارد؛ چراکه محدودیت‌های تردد در این محور اعمال می‌شود.

مدیرعامل آزادراه تهران - شمال افزود: با وجود این محدودیت‌ها تلاش می‌کنیم فاز یک منطقه ۳ را در اولویت قرار دهیم تا بتوانیم گلوگاه ترافیکی سیاه‌بیشه را پشت سر بگذاریم و بخشی از پس‌زدگی ترافیک که در ایام پیک در مسیر ایجاد می‌شود، برطرف کنیم.

شاهسواری در پایان خاطرنشان کرد: هدف این است که این بخش در محدوده ولی‌آباد به جاده چالوس متصل شود که این اتصال می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش زمان سفر و کاهش ترافیک مسافران، به‌ویژه در ایام پیک سفر، داشته باشد.