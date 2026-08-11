به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده این کتاب جی. بی. مکنزی، دکترای روان‌شناسی رشد و آموزش خود را از دانشگاه تورنتو دریافت کرده است. او بر روی اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی (ADHD) و یادگیری در نوجوانان تمرکز دارد و مقالات متعددی در این زمینه منتشر کرده است.

او نویسنده کتاب‌های «شکستن کد» و «راز گل ارکیده شنژن نونگکه» است. «راز گل ارکیده شنژن نونگک» داستان پسری به نام نیکولای را روایت می‌کند که به‌شدت آرزوی داشتن یک دوست را دارد. اما ADHD موانعی در مسیر دوستی‌های او ایجاد می‌کند. نیکولای در هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) مهارت زیادی دارد و دوستی به نام سارا پیدا می‌کند که به او مفهوم واقعی دوستی را می‌آموزد. آن‌ها با همکاری یکدیگر، دزد ارکیده شنژن نونگکه را شناسایی می‌کنند.

«راز گل ارکیده شنژن نونگکه» نه‌تنها داستانی درباره سرقت یک گل منحصربه‌فرد ـ ارکیده شنژن نونگکه ـ است، بلکه به راهکارهایی می‌پردازد که کودکان می‌توانند برای دوست‌یابی از آن‌ها استفاده کنند.

ناتوانی در یافتن دوست، مشکلی رایج در میان بسیاری از کودکان، به‌ویژه آن‌هایی است که دارای اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی (ADHD) هستند. این کتاب به کودکان، چه با این اختلال و چه بدون آن، کمک می‌کند تا مهارت‌های لازم برای ایجاد و حفظ دوستی‌های بهتر را بیاموزند.

اعدادی که در طول کتاب بالای برخی از جملات مشاهده می‌کنید، به راهکارهایی در انتهای کتاب ارجاع داده می‌شوند. کودکان می‌توانند با مراجعه به این بخش، روش‌هایی را برای تقویت روابط دوستانه خود بیاموزند.

پس کتاب را بخوانید و هر زمان که به این اعداد رسیدید، به انتهای کتاب مراجعه کنید تا درباره راهکارهایی که به توسعه دوستی‌های شما کمک می‌کند، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

چاپ نخست این کتاب در ۱۰۴ صفحه رقعی، شمارگان ۱۰۰ نسخه و با قیمت ۲۰۰۰۰۰ تومان توسط انتشارات سروش در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.