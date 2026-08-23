طاها شادفر کارگردان نمایش «پرومته» که در تماشاخانه هیلاج به صحنه میرود در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: داستان این نمایش در آمریکا اتفاق میافتد و دادگاهی را به تصویر میکشد که در آن یک پرونده قتل در جریان است. در دادگاه، وکیل طرفین یعنی وکیل قاتل و وکیل مقتول با یکدیگر بحث و جدل میکنند و بعد از اینکه دفاعیاتشان انجام میشود، خود تماشاگران رأی میدهند و تصمیم میگیرند تا قاتل اعدام بشود یا نه.
گرفتار در یک خواب بیپایان
وی ادامه داد: در نمایش انگار ما در یک خواب رها شدهایم و مدام چیزهایی را میبینیم که تکرار میشود. با توجه به اساطیر یونانی و خدای پرومته که آن بالاست و به حکم زئوس هر روز کشته میشود و دوباره زنده میشود، ما نام «پرومته» را برای این نمایش برگزیدیم؛ نامی که با فضای اثر ما پیوند زیادی داشت.
کارگردان نمایش «پرومته» درباره فرایند تولید این اثر گفت: من دانشجوی ارشد حقوق هستم و علاقه زیادی داشتم که در این فضا پروژهای داشته باشم و با محسن وثوقی که بازیگر و نویسنده این کار است این مسئله را مطرح کردم. در ساخت این نمایش نگاهی هم به سریال «کت و شلواریها» داشتیم و تصمیم گرفتیم تا یک اثر در حوزه وکالت و دادگاه بسازیم. حدود ۲ ماه ایدهپردازی کردیم، سه ماه مشغول نوشتن متن بودیم و پس از انجام تمرینها روی صحنه رفتیم.
وی با اشاره به استفاده از شیوه تعاملی در این نمایش اظهار کرد: اساسا به فضای تلفیق تئاتر و پرفورمنس علاقه زیادی دارم و تلاش میکنم تا بتوانم کاری کنم تا به این طریق مخاطب بیش از پیش درگیر اثر شود. در ایدهپردازی در نظر داشتیم که از مخاطب حتماً رأیگیری بشود و تماشاگر در آن روندی که منجر به امضای حکم اعدام میشود، دخیل باشد. به زعم من این جذابیتی زیادی برای نمایش ایجاد کرده است.
تمرین تئاتر در پارکها!
شادفر با اشاره به چالشهای اقتصادی این گروه عنوان کرد: از لحاظ مالی مثل همه گروههای خصوصی دیگر مشکلات زیادی داشتیم. برای تمرینهای این کار ناچار شدیم تا خیلی از اوقات از فضاهای آزاد شهری مثل پارکها و جاهایی که مزاحمتی برای کسی ایجاد نمیکرد، استفاده کنیم. در مجموع تلاش کردیم تا با تکیه بر رفاقت، مسیر گروه را به پیش ببریم. میلاد رفاقتی تهیهکننده کار با صحبتها و مذاکراتی که داشت توانست با سالن هیلاج به توافق برسد و ما به صورت درصدی با آنها قرارداد بستیم تا بتوانیم از مجموع فروش هزینه سالن را تأمین کنیم. این همکاری خوبی بود و از آنها ممنونم که به هر حال به یک گروه تازهکار اعتماد کردند.
کارگردان نمایش «پرومته» در پایان درباره مدت زمان این نمایش گفت: این دشوار است که با حفظ ایجاز در همان زمان کوتاه بتوان جدلها را حفظ کرد. فکر میکنم وقتی مخاطب را از خانه بیرون میآورید تا مسیری را طی کند و پس از آن دوباره برگردد و همینطور زحمات دیگری را به جان میخرد، بسیار مهم است که او خسته نشود تا از تماشای نمایش لذت ببرد. نباید حوصله او سر برود و پرگویی او را کلافه کند.
نمایش «پرومته» تا اول شهریور هر روز ساعت ۱۹ در تماشاخانه هیلاج به صحنه میرود.
محسن وثوقی و طاها شادفر بازیگران این نمایش هستند.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: زن جوانی به نام ماریا گانتر توسط مردی به قتل رسیده و پروندهای کیفری برای این موضوع در دادگاه گشوده شده است. هاروی و جانسون به عنوان وکلای طرفین در دادگاه حاضر و وارد کشمکش برای اثبات قاتل بودن استیون یا خلاف آن میشوند و در این راه حقایق و شواهد جدیدی ارائه میشود و در نهایت دادگاه به اعلام رأی میرسد.
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