به گزارش خبرگزاری مهر، تئاتر-ارکسترال «آرش» به تهیهکنندگی علی محتشم، کارگردانی علی سرابی و نویسندگی امید سهرابی، از هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ در تهران رویال هال اسپیناس پالاس روی صحنه میرود.
پیشفروش بلیت تئاتر-ارکسترال «آرش» هماکنون در سایت «آرتیکت» آغاز شد.
بازیگران این نمایش به ترتیب حروف الفبا عبارتند از ناصر آرینمهر، مهران اکبری، مهدی افشاری، سجاد بابایی، امین بانی، مجتبی برومندبان، مارال بنیآدم، مهدی پاکدل، شیدا خلیق، آرش دادگر، رضا راد، کیوان ساکتاف، ندا سیاس، علی شادمان، علیرضا شجاعنوری، ایمان شمس، طناز طباطبایی، محسن غفاری، نوید محمدزاده، سام مزینانی، الیکا ناصری.
آرشیدا درستکار و وانیار قدس نیز بهعنوان بازیگران کودک در این پروژه ایفای نقش میکنند. محمد قدس مجری طرح و علی کریم مدیر اجرایی پروژه «آرش» هستند.
«آرش» اثری نمایشی و ارکسترال است که با محوریت یکی از شناختهشدهترین و ماندگارترین اسطورههای ایران شکل گرفته است؛ داستان قهرمانی از میان مردم که با حماسه خود، مفهوم وطنداری را برای نسلهای مختلف به یادگار گذاشته است.
این پروژه با تلفیق نمایش، موسیقی و اجرای زنده ارکستر، روایتی تازه از اسطوره آرش و مفاهیمی همچون هویت، جسارت، عشق و انتخاب را به صحنه میآورد. تئاتر-ارکسترال «آرش» بهعنوان یکی از بزرگترین و متفاوتترین پروژههای نمایشی-ارکسترال سال جاری، از هفته دوم شهریور در تهران روی صحنه میرود.
اطلاعات تکمیلی درباره دیگر بازیگران، عوامل و جزئیات اجرایی تئاتر-ارکسترال «آرش» بهزودی منتشر میشود.
عکس از حسین حاجیبابایی است.
کیارش مسیبی چهار جایزه مسابقه بینالمللی Theatre Exposed ۲۰۲۶ را کسب کرد
کیارش مسیبی، عکاس تئاتر، در تازهترین دوره مسابقه بینالمللی عکاسی تئاتر Theatre Exposed ۲۰۲۶ اوکراین، با کسب سه مقام نخست و یک مقام سوم، موفق به دریافت چهار جایزه در بخشهای مختلف این رویداد شد.
مسیبی در بخش ART با عکسی از نمایش «مکبث» به کارگردانی مهران یاراحمدی، مقام نخست را به دست آورد.
وی همچنین در بخش OPEN با عکاسی از نمایش «ماهی بلژیکی» به کارگردانی آروند دشتآرای، به مقام نخست رسید. در بخش PORTRAIT نیز پرتره زندهیاد آتیلا پسیانی در نمایش «باغبان مرگ» به کارگردانی آروند دشتآرای، موفق به کسب مقام نخست شد.
این عکاس تئاتر در بخش MOVEMENT in ART نیز با عکسی از نمایش «شاخ بیسر» به کارگردانی محمد برهمنی، مقام سوم این بخش را از آن خود کرد.
کیارش مسیبی نایبرئیس انجمن عکاسان خانه تئاتر، عضو انجمن صنفی عکاسان ایران و عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران است. عضویت در هیئتمدیره انجمن سراسری صنفی عکاسان تئاتر ایران نیز در کارنامه فعالیتهای صنفی وی قرار دارد.
وی در حوزه داوری نیز سابقه حضور در رویدادهای داخلی و بینالمللی را دارد و داوری تور عکاسی تئاتر جشنواره بینالمللی هنرهای اجرایی «هایفست» ارمنستان، هشتمین دوره جشنواره تئاتر دانشجویی و مردمی «تئاتر ثمر»، مسابقه عکاسی بینالمللی گروه هنری آئورا، نخستین نمایشگاه مجازی عکس تئاتر کانون عکس اصفهان و بیستوسومین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران را بر عهده داشته است.
مسیبی در کارنامه هنری خود مقام نخست و تندیس سیوهشتمین جشنواره عکس تئاتر فجر، رتبه نخست بخش عکس نوزدهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر ایران، مقام دوم سیوچهارمین و سیوهفتمین جشنواره بینالمللی عکس تئاتر فجر، عنوان عکاس برگزیده دومین جشنواره «عکس شهر من» و مقام نخست و تندیس بیستمین و بیستودومین جشنواره عکس تئاتر دانشگاهی را نیز ثبت کرده است. این هنرمند همچنین بهعنوان عکاس با گروههای مختلف تئاتری همکاری دارد.
مسابقه بینالمللی عکاسی تئاتر Theatre Exposed از سال ۲۰۱۸ در شهر اودسا در اوکراین آغاز به کار کرده و بهصورت سالانه برگزار میشود. این رویداد از ابتدا با رویکردی بینالمللی شکل گرفته و در دورههای مختلف میزبان عکاسان تئاتر از کشورهای گوناگون بوده است.
فرآیند برگزاری دوره Theatre Exposed ۲۰۲۶ از اول ژانویه تا ۱۹ اوت ۲۰۲۶ ادامه داشت و آثار عکاسان در بخشهای مختلفی از جمله عکاسی هنری، پرتره، حرکت در هنر و بخش آزاد مورد ارزیابی قرار گرفت. هیئت داوری این دوره از هنرمندان، عکاسان، کارگردانان و متخصصان حوزه تئاتر و هنر از کشورهای گرجستان، آمریکا، استونی، نیجریه، کره جنوبی، بلاروس، ژاپن، بوسنی و هرزگوین، پرو، کلمبیا، ایران، فرانسه و اسلوونی تشکیل شده بود.
مسابقه Theatre Exposed در طول سالهای فعالیت خود، بستری تخصصی برای معرفی و ارزیابی آثار عکاسان تئاتر در سطح بینالمللی فراهم کرده است. حضور عکاسانی از کشورهای مختلف، بهرهگیری از هیئت داوری بینالمللی و برگزاری مستمر این رویداد از سال ۲۰۱۸، از ویژگیهای اصلی این رقابت در حوزه عکاسی صحنه و تئاتر به شمار میرود.
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