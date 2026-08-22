برگزاری نخستین جشنواره ملی «اثر» در شهریور ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، نخستین جشنواره ملی «اثر» با شعار «هر اجرا، اثری ماندگار» فرصتی برای شناسایی استعدادهای فعال، به‌ویژه دانش‌آموزان مستعد و فراهم‌کردن زمینه آموزش، رشد و دیده‌شدن آنان در فضای حرفه‌ای ایجاد می‌کند.

رقابت‌های نخستین دوره این جشنواره در چهار بخش «اجرا و سخنوری ـ گویندگی»، «نقالی ـ شاهنامه‌خوانی»، «قصه‌گویی» و «دوبله ـ تئاتر گروهی» برگزار می‌شود.

شهرام قدیری دبیر جشنواره ملی «اثر»، درباره اهداف برگزاری این رویداد گفت: جشنواره ملی اثر با هدف کشف استعدادهای درخشان و ایجاد بستری برای رقابت، آموزش و معرفی فعالان حوزه اجرا و هنرهای نمایشی شکل گرفته است. تلاش ما این است که شرکت‌کنندگان ضمن ارائه توانایی‌های خود، امکان رشد، تبادل تجربه و حضور جدی‌تر در فضای حرفه‌ای را نیز به دست آورند.

وی افزود: این جشنواره صرفاً یک رقابت هنری نیست؛ شرکت‌کنندگان از زمان ثبت‌نام تا برگزاری مراسم اختتامیه، با همراهی و راهنمایی مشاوران برجسته کشور مسیر رشد خود را دنبال خواهند کرد.

براساس اعلام دبیرخانه جشنواره، ظرفیت حضور در این دوره تنها ۱۰۰ نفر است و پس از تکمیل ظرفیت، ثبت‌نام متوقف خواهد شد. به تمامی شرکت‌کنندگان، لوح تقدیر و «نشان اثر» اهدا می‌شود و برگزیدگان هر بخش نیز جوایز ارزنده جشنواره را دریافت خواهند کرد.

قدیری همچنین از برنامه‌ریزی برای معرفی استعدادهای برتر جشنواره به یک برنامه تلویزیونی خبر داد و اظهار کرد: هدف نهایی ما این است که مسیر فعالیت حرفه‌ای برگزیدگان پس از پایان جشنواره ادامه پیدا کند و فرصت‌های بیشتری برای معرفی و دیده‌شدن آنان فراهم شود.

نخستین جشنواره ملی «اثر» با همکاری ویژه آموزشگاه‌ها و مدارس، شهریور ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان، مدیران مدارس و مسئولان آموزشگاه‌های هنری می‌توانند برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۹۹۹۱۵۷۷۷ تماس بگیرند.