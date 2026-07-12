نوسان محدود ارزها در مرکز مبادله ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بازار مبادلات ارزی کشور در دومین روز هفته با حرکتی آرام و نوساناتی محدود در تالار حواله این مرکز دنبال شد؛ روندی که در آن دلار با افزایش جزئی همراه شد و یورو مسیر کاهشی را در پیش گرفت.

بر اساس آمارهای رسمی، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ با رشد ۱۷۸ تومانی نسبت به روز گذشته، به ۱۴۹ هزار و ۳۲۷ تومان رسید. قیمت خرید حواله دلار نیز ۱۷۷ تومان افزایش یافت و روی رقم ۱۴۷ هزار و ۹۸۳ تومان ایستاد تا اسکناس آمریکایی روزی کم‌نوسان را پشت سر بگذارد.

در مقابل، بازار حواله یورو با عقب‌نشینی قیمت‌ها همراه شد. نرخ فروش حواله یورو که روز گذشته سقف کانال ۱۷۰ هزار تومان را لمس کرده بود، با کاهش ۱۱۷ تومانی به ۱۷۰ هزار و ۴۹۲ تومان رسید. قیمت خرید این ارز اروپایی نیز با افت ۱۱۶ تومانی، ۱۶۸ هزار و ۹۵۷ تومان تعیین شد.

در میان سایر ارزها، حواله درهم امارات نیز روندی صعودی داشت و نرخ فروش آن با رشد ۴۹ تومانی به ۴۰ هزار و ۶۶۱ تومان رسید. قیمت خرید حواله درهم نیز با همین میزان افزایش، ۴۰ هزار و ۲۹۵ تومان ثبت شد.

روبل روسیه که روز گذشته تنها ارز کاهشی بازار بود، امروز با رشد ۲ تومانی در بخش فروش به ۱,۹۴۷ تومان رسید و نرخ خرید آن نیز ۱,۹۳۰ تومان اعلام شد. حواله یوان چین نیز ۳۷ تومان افزایش یافت و نرخ فروش آن به ۲۲ هزار و ۳۳ تومان و نرخ خریدش به ۲۱ هزار و ۸۳۵ تومان رسید.

در بازار ارزهای آسیای شرقی، حواله روپیه هند با کاهش یک تومانی در نرخ فروش به ۱,۵۶۳ تومان رسید. در مقابل، حواله ۱۰۰ ین ژاپن با افت ۱۳۵ تومانی در بخش فروش روی رقم ۹۲ هزار و ۳۲۷ تومان ایستاد. همچنین حواله هزار وون کره جنوبی روند صعودی خود را حفظ کرد و با رشد ۱۵۷ تومانی، در نرخ فروش به ۹۹ هزار و ۵۳۰ تومان و در نرخ خرید به ۹۸ هزار و ۶۳۴ تومان رسید.