به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، امیر مقیسه در جریان بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، با اشاره به روند روبه‌رشد مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی در صنعت نفت بیان کرد: این طرح‌ها با هدف افزایش تولید، کاهش گازسوزی، توسعه ظرفیت فرآورش و تقویت توان حفاری کشور در حال اجراست.

وی با بیان اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام کشور، در توسعه مشارکت بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت پیشتاز بوده است، افزود: در شش ماهه دوم پارسال، روند امضای قراردادهای سرمایه‌گذاری رشد قابل‌ توجهی داشته و این قراردادها در سه محور اصلی جمع‌آوری گازهای همراه و خاموشی مشعل‌ها، فرآورش نفت خام و تأمین دکل‌های حفاری خشکی متمرکز شده‌اند.

امضای ۲۳ قرارداد برای جمع‌آوری گازهای همراه و خاموشی ۵۷ مشعل

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران گفت: در حوزه جمع‌آوری گازهای همراه و گازهای مشعل، ۲۳ قرارداد با بخش خصوصی و غیردولتی امضا شده است که اجرای آن‌ها زمینه خاموشی ۵۷ مشعل در استان خوزستان را فراهم می‌کند.

مقیسه افزود: اجرای این قراردادها متوقف نشده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال حدود ۴۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز همراه جمع‌آوری شود. همچنین، در هفته دولت ۴۰ میلیون فوت‌مکعب از گازهای مشعل در حوزه خوزستان جمع‌آوری و از سوزانده‌شدن آن جلوگیری خواهد شد.

افزایش ۳۸۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت فرآورش

وی قراردادهای خرید خدمات فرآورش نفت خام با استفاده از تجهیزات سریع‌الاحداث کارخانه‌ای (Skid-Mounted) را دومین محور همکاری با بخش خصوصی برشمرد و گفت: در این بخش، هفت قرارداد برای هفت میدان نفتی امضا شده است که با اجرای آن‌ها روزانه ۳۸۰ هزار بشکه به ظرفیت فرآورش نفت کشور افزوده می‌شود.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: این ظرفیت معادل حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد ظرفیت فرآورش نفت کشور است که با مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی ایجاد خواهد شد.

مقیسه با اشاره به پیشرفت برخی طرح‌ها مطابق یا جلوتر از برنامه زمان‌بندی افزود: با تداوم حمایت‌ها و همراهی سرمایه‌گذاران، امکان بهره‌برداری زودتر از موعد مقرر از بخشی از این پروژه‌ها وجود دارد.

تأمین خدمات ۱۸ دکل حفاری خشکی

وی تأمین خدمات دکل‌های حفاری خشکی را سومین محور سرمایه‌گذاری‌ها برشمرد و گفت: تأمین این خدمات یکی از پیش‌نیازهای توسعه، افزایش و نگهداشت تولید در میدان‌های نفتی خشکی کشور است.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران افزود: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در چهارچوب قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی، تأمین خدمات ۱۸ دکل حفاری خشکی را به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار کرده است.

مقیسه با اشاره به نخستین دکل خشکی تأمین‌شده در قالب طرح خرید تضمینی خدمات دکل‌های حفاری خشکی گفت: این دکل با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین و وارد کشور شده و هم‌اکنون در حال برپایی است و به‌زودی عملیات حفاری در میدان آب‌تیمور را آغاز می‌کند.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای آینده صنعت نفت

وی با تأکید بر حمایت شرکت ملی نفت ایران از حضور بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت بیان کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در طرح‌های بالادستی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تولید و تقویت ظرفیت‌های صنعت نفت در ۵ تا ۱۰ سال آینده باشد.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران افزود: سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این حوزه، افزون‌بر افزایش تولید، می‌تواند آثار مثبتی در زمینه اشتغال، توسعه ظرفیت‌های عملیاتی و افزایش درآمدهای ارزی کشور به همراه داشته باشد.

مقیسه گفت: براساس برنامه ارائه‌شده از سوی سرمایه‌گذاران، پیش‌بینی می‌شود در دو تا سه ماه آینده تعداد قابل‌ توجهی دکل دیگر تأمین و وارد حوزه‌های عملیاتی شود.