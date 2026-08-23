به گزارش خبرنگار مهر، طی احکامی از سوی «سید عیسی سهرابی»، مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، چهار انتصاب مدیریتی در آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق استان انجام شد.

بر اساس این احکام، «فرید بهرامی» به‌عنوان مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان کوهدشت منصوب شد.

همچنین «محمد منصوری» به‌عنوان سرپرست آموزش‌وپرورش منطقه «طرحان»، «کامبیز کاظمی» سرپرست آموزش‌وپرورش منطقه «کوهنانی» و «غلامرضا درویش‌پور» به‌عنوان سرپرست آموزش‌وپرورش منطقه «پاپی» منصوب شدند.

بنابراین گزارش، پیش‌ازاین آموزش‌وپرورش کوهدشت به‌صورت سرپرستی توسط «فرید بهرامی» اداره می‌شد. همچنین از «زحمات رحیمی‌پور»، «امیدی» و «خیراندیش» در مناطق «طرحان»، «کوهنانی» و «پاپی» تقدیر به عمل آمد.