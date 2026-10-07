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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۰

دشمن از شکل‌گیری نسلی توانمند برای تداوم مسیر انقلاب هراس دارد

دشمن از شکل‌گیری نسلی توانمند برای تداوم مسیر انقلاب هراس دارد

رامسر - کارشناس مذهبی برنامه سمت خدا گفت: دشمن از شکل‌گیری نسلی توانمند برای تداوم مسیر انقلاب و وجود نیروهایی با ویژگی‌های علمی، اخلاقی و مدیریتی هراس دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید میرهاشم حسینی چهارشنبه شب در اجتماع شبانه مردم انقلابی رامسر در سخنانی با دعوت حاضران به دعا برای تعجیل در فرج امام زمان(عج)، اظهار کرد: از خداوند می‌خواهیم رهبر انقلاب را از همه آسیب‌ها و گزندها محفوظ بدارد و دشمنان این مرز و بوم را ناکام کند.

وی با اشاره به شرایط کشور و ضرورت حفظ امید و انسجام افزود: امیدواریم به‌زودی در یک اجتماع و مراسم عمومی، شاهد حضور رهبر انقلاب باشیم و مردم بتوانند از نزدیک ایشان را ببینند.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه دشمن نسبت به آینده جریان انقلاب نگران است، ادامه داد: یکی از عوامل نگرانی دشمن، تربیت نیروهایی است که از نظر علمی، اخلاقی، مدیریتی و فکری دارای توانمندی‌های متعدد هستند.

وی با اشاره به ویژگی‌های علمی و اخلاقی رهبر کنونی انقلاب، گفت: ایشان از شاگردان برجسته حوزه علمیه بوده و در زمینه‌های مختلف علمی، اخلاقی و مدیریتی ظرفیت‌های قابل توجهی دارند.

این کارشناس مذهبی همچنین با اشاره به سابقه آشنایی خود با حوزه‌های علمیه و اساتید این عرصه بیان کرد: در دهه ۷۰ شاهد حضور و تدریس ایشان در حوزه بودیم و ویژگی‌هایی همچون نظم، دانش، اخلاق و مدیریت در شخصیت ایشان مورد توجه شاگردان قرار داشت.

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر اهمیت استمرار مسیر علمی و تربیتی حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: تربیت نیروهای عالم، اخلاق‌مدار و توانمند می‌تواند زمینه‌ساز تداوم جریان فکری و فرهنگی انقلاب در نسل‌های آینده باشد.

کد مطلب 6971350

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