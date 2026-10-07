به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید میرهاشم حسینی چهارشنبه شب در اجتماع شبانه مردم انقلابی رامسر در سخنانی با دعوت حاضران به دعا برای تعجیل در فرج امام زمان(عج)، اظهار کرد: از خداوند می‌خواهیم رهبر انقلاب را از همه آسیب‌ها و گزندها محفوظ بدارد و دشمنان این مرز و بوم را ناکام کند.

وی با اشاره به شرایط کشور و ضرورت حفظ امید و انسجام افزود: امیدواریم به‌زودی در یک اجتماع و مراسم عمومی، شاهد حضور رهبر انقلاب باشیم و مردم بتوانند از نزدیک ایشان را ببینند.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه دشمن نسبت به آینده جریان انقلاب نگران است، ادامه داد: یکی از عوامل نگرانی دشمن، تربیت نیروهایی است که از نظر علمی، اخلاقی، مدیریتی و فکری دارای توانمندی‌های متعدد هستند.

وی با اشاره به ویژگی‌های علمی و اخلاقی رهبر کنونی انقلاب، گفت: ایشان از شاگردان برجسته حوزه علمیه بوده و در زمینه‌های مختلف علمی، اخلاقی و مدیریتی ظرفیت‌های قابل توجهی دارند.

این کارشناس مذهبی همچنین با اشاره به سابقه آشنایی خود با حوزه‌های علمیه و اساتید این عرصه بیان کرد: در دهه ۷۰ شاهد حضور و تدریس ایشان در حوزه بودیم و ویژگی‌هایی همچون نظم، دانش، اخلاق و مدیریت در شخصیت ایشان مورد توجه شاگردان قرار داشت.

حجت‌الاسلام حسینی با تأکید بر اهمیت استمرار مسیر علمی و تربیتی حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: تربیت نیروهای عالم، اخلاق‌مدار و توانمند می‌تواند زمینه‌ساز تداوم جریان فکری و فرهنگی انقلاب در نسل‌های آینده باشد.