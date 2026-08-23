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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

۵ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان در هفته دولت بهره‌برداری می‌شود

۵ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان در هفته دولت بهره‌برداری می‌شود

اصفهان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از بهره برداری ۵ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در این استان با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت خبرداد.

محمدعلی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه حفاظت و احیای منابع طبیعی استان اظهار کرد: پروژه‌های آماده بهره‌برداری در هفته دولت در زمینه اجرای عملیات پخش سیلاب، مقابله با بیابان‌زایی، نهالکاری و مدیریت رواناب اجرا شده‌ است.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها نقش مهمی در تقویت پوشش گیاهی، کنترل رواناب و مقابله با آثار بیابان‌زایی در مناطق هدف دارند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود: یکی از این پروژه‌ها، اجرای عملیات پخش سیلاب در رودخانه میرحیدر شهرستان کاشان است که با هدف مدیریت و بهره‌برداری از رواناب‌های سطحی و تقویت منابع آبی منطقه اجرا شده است.

کاظمی با اشاره به اینکه در شهرستان کوهپایه نیز عملیات مقابله با بیابان‌زایی از طریق نهالکاری در سطح یکصد هکتار اجرا شده، افزود: همچنین در شهرستان نائین، عملیات نهالکاری در سطح ۲۰ هکتار و پروژه مدیریت رواناب در سطح یکصد هکتار به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: در شهرستان خور و بیابانک نیز پروژه مقابله با بیابان‌زایی و مدیریت رواناب در سطح یکصد هکتار اجرا شده است که از جمله اقدامات مؤثر برای کنترل رواناب، کاهش فرسایش و کمک به احیای عرصه‌های طبیعی منطقه به شمار می‌رود.

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: مجموع این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال اجرا شده و علاوه بر آثار زیست‌محیطی و منابع طبیعی، زمینه اشتغال ۳۶ نفر را نیز فراهم کرده است.

کاظمی تأکید کرد: توسعه طرح‌های آبخیزداری و بیابان‌زدایی، مدیریت رواناب و گسترش پوشش گیاهی از اولویت‌های این اداره‌کل در راستای حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی استان است.

کد مطلب 6925048

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