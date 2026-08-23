محمدعلی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه حفاظت و احیای منابع طبیعی استان اظهار کرد: پروژههای آماده بهرهبرداری در هفته دولت در زمینه اجرای عملیات پخش سیلاب، مقابله با بیابانزایی، نهالکاری و مدیریت رواناب اجرا شده است.
وی ادامه داد: این پروژهها نقش مهمی در تقویت پوشش گیاهی، کنترل رواناب و مقابله با آثار بیابانزایی در مناطق هدف دارند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود: یکی از این پروژهها، اجرای عملیات پخش سیلاب در رودخانه میرحیدر شهرستان کاشان است که با هدف مدیریت و بهرهبرداری از روانابهای سطحی و تقویت منابع آبی منطقه اجرا شده است.
کاظمی با اشاره به اینکه در شهرستان کوهپایه نیز عملیات مقابله با بیابانزایی از طریق نهالکاری در سطح یکصد هکتار اجرا شده، افزود: همچنین در شهرستان نائین، عملیات نهالکاری در سطح ۲۰ هکتار و پروژه مدیریت رواناب در سطح یکصد هکتار به مرحله بهرهبرداری میرسد.
وی گفت: در شهرستان خور و بیابانک نیز پروژه مقابله با بیابانزایی و مدیریت رواناب در سطح یکصد هکتار اجرا شده است که از جمله اقدامات مؤثر برای کنترل رواناب، کاهش فرسایش و کمک به احیای عرصههای طبیعی منطقه به شمار میرود.
مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: مجموع این پروژهها با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال اجرا شده و علاوه بر آثار زیستمحیطی و منابع طبیعی، زمینه اشتغال ۳۶ نفر را نیز فراهم کرده است.
کاظمی تأکید کرد: توسعه طرحهای آبخیزداری و بیابانزدایی، مدیریت رواناب و گسترش پوشش گیاهی از اولویتهای این ادارهکل در راستای حفاظت، احیا و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی استان است.
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