به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیخزاده، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، طی حکمی مرتضی منتظرالمهدی را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت پارسخودرو منصوب کرد.
منتظرالمهدی که در سالهای فعالیت خود در صنعت خودرو، مسئولیتهایی همچون ریاست هیأتمدیره زامیاد، مدیرعاملی مگاموتور، عضویت در هیأتمدیره ایرانخودرو خراسان و ریاست هیأتمدیره سازهگستر را بر عهده داشته است؛در شرایطی سکان مدیریت پارسخودرو را بر عهده گرفته است که این خودروسازی با کاهش تولید، مسائل متعدد عملیاتی و مشکلات کارگری مواجه است.
دوره مدیریت او در مگاموتور با شکستن رکورد تولید ۱۰ ساله این شرکت و همچنین افزایش رضایت پرسنلی همراه بوده است؛ کارنامهای که تجربه او در مدیریت همزمان تولید و منابع انسانی را برجسته میکند.
اکنون حضور او در پارسخودرو میتواند آغازگر دورهای تازه برای این مجموعه باشد؛ دورهای که انتظار میرود با تمرکز بر احیای تولید، افزایش بهرهوری و تقویت رضایت نیروی انسانی همراه شود.
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