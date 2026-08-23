صالحی امیری: آینده بریکس درخشان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سیدرضا صالحی‌امیری، در حاشیه سفر به هند برای شرکت در نشست وزرای گردشگری بریکس، در گفت‌وگو با رسانه هندی تایمز آو ایندیا Times of India، ضمن ابلاغ سلام رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به مردم و دولت هند، روابط تهران و دهلی‌نو را مبتنی بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی دانست و بر ضرورت گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی تاکید کرد.

وی با اشاره به حضور مستمر هیئت‌های ایرانی در هند و برگزاری نشست‌های مختلف با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: ما اجلاس وزرای گردشگری بریکس را در جیپور برگزار کردیم و در نهایت عمدتا بر سر ۱۵ محور به توافق رسیدیم. هماهنگی و همدلی میان وزرا و اعضای حوزه گردشگری بریکس در این اجلاس به‌خوبی برقرار بود.

صالحی‌امیری با بیان اینکه «حوزه بریکس برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسیار زیادی دارد»، افزود: بریکس مجموعه‌ای متشکل از اقتصادهای مهم و کشورهای اثرگذار جهان است که بخش بزرگی از جمعیت جهان را دربرمی‌گیرد و ایران به‌عنوان کشوری مهم در منطقه خلیج‌فارس و غرب آسیا، با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، به‌صورت جدی خواهان توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای عضو این مجموعه است.

پیشنهاد تشکیل صندوق زیرساخت‌های گردشگری بریکس

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به سخنرانی خود در اجلاس وزرای گردشگری بریکس و ارائه پیشنهادهای مشخص برای تقویت همکاری‌های گردشگری گفت: یکی از پیشنهادهای من، تشکیل صندوق زیرساخت‌های گردشگری حوزه بریکس بود که بر آن تاکید کردم.

صالحی امیری همچنین از برگزاری دیدارهای دوجانبه و رایزنی‌های جانبی در حاشیه این اجلاس خبر داد و تصریح کرد: نشست سران بریکس در سال جاری، برای اقتصاد جهانی، گردشگری جهان و محیط‌زیست جهان قطعا تاثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه فزاینده بریکس در ساختار اقتصادی و جمعیتی جهان اظهار کرد: بریکس امروز یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی جهان را در میان کشورهای عضو خود دارد و نزدیک به نیمی از جمعیت جهان را دربرمی‌گیرد. ما اصرار داریم بریکس از حالت یک سازمان غیرفعال به سازمانی فعال تبدیل شود و به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران با تمام ظرفیت در بریکس حضور پیدا می‌کند.

صالحی امیری با اشاره به حضور رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در نشست سران بریکس در سال جاری، افزود: بیانیه سران حتما بیانیه مهمی خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران در استراتژی اقتصادی خود، یکی از حوزه‌های اصلی همکاری دوجانبه و چندجانبه را کشورهای عضو بریکس قرار داده است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آینده بریکس را «درخشان» توصیف کرد و گفت: دو عامل در آینده بریکس اهمیت دارد؛ یکی اراده ملت‌ها و دیگری اراده دولت‌ها. ما تلاش داریم روابط خود را با ملت‌های عضو بریکس تقویت کنیم. هرچه دولت‌ها در مسیر تقویت روابط ملت‌ها حرکت کنند، روابط اقتصادی و سیاسی نیز مستحکم‌تر خواهد شد.

صالحی‌امیری با تاکید بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی در کنار همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، گفت: ما به دنبال توسعه روابط فرهنگی نیز هستیم. هند سرزمینی است که من از آن به‌عنوان سرزمین عجایب یاد می‌کنم. جغرافیای هند، میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و دیگر ظرفیت‌های این کشور می‌تواند با ایران، که خود یکی از تمدن‌های بزرگ جهان است، روابط گسترده‌ای داشته باشد.

وی روابط ایران و هند را دارای ریشه‌های عمیق تاریخی دانست و تاکید کرد: ما متحد تاریخی هند هستیم و اشتراکات فرهنگی فراوانی میان دو ملت وجود دارد. این ظرفیت می‌تواند مبنای توسعه همکاری‌های گسترده‌تر در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی قرار گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ‌های تحمیلی علیه ایران گفت: دشمنان ملت ایران در دو مرحله، جنگ دوازده‌روزه و جنگ چهل‌روزه را به ما تحمیل کردند. ملت، دولت و رهبری ایران تصمیم گرفتند در برابر این تهاجم مقاومت کنند.

صالحی‌امیری افزود: آنچه اتفاق افتاد این بود که ملت ما قوی‌تر شد، دولت ما قوی‌تر شد و دشمنان ما در باتلاق گرفتار شدند. امروز که با شما صحبت می‌کنم، ایران نسبت به قبل از جنگ، قوی‌تر، مقاوم‌تر و مستحکم‌تر است.

وی با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مذاکرات و تفاهمات صورت‌گرفته اظهار کرد: اصرار داریم تفاهم ۱۴ ماده‌ای از سوی آمریکایی‌ها مورد احترام قرار گیرد و اجرا شود. تمام تلاش ما این است که هم مقاومت را داشته باشیم، هم سرمایه اجتماعی و حمایت مردم را حفظ کنیم و هم منافع ملی را از طریق مذاکره تأمین کنیم.

صالحی امیری تاکید کرد: هم مقاومت را تا روز آخر ادامه خواهیم داد، هم مردم ایران را به‌عنوان پشتوانه خود حفظ می‌کنیم و هم مذاکره را برای تحقق منافع ملی جامعه بزرگ ایران دنبال خواهیم کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره ترتیبات مرتبط با تنگه هرمز نیز گفت: آنچه در این خصوص مورد بحث است، یک نظام حقوقی بین‌المللی است که میان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه عمان در حال گفت‌وگوست.

صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه مسئولیت مستقیم این مذاکرات بر عهده وزارت امور خارجه است، افزود: در خصوص ترتیبات مدیریت تنگه هرمز، مسئولیت مستقیم مذاکره بر عهده وزارت امور خارجه ایران و در سوی دیگر بر عهده وزارت امور خارجه عمان است. من در این خصوص اعلام نظر رسمی نخواهم داشت.

وی تاکید کرد: ملت و دولت ایران به دنبال صلح هستند، اما صلحی عزتمندانه که همراه با تامین منافع ملت ایران باشد. مقاومت تا زمانی ادامه خواهد داشت که منافع ملی ایران از طریق مذاکره تامین شود و هر زمان منافع ملی ایران تامین شود، حتما در میز مذاکره به توافق خواهیم رسید؛ اما هیچ‌گاه تسلیم زورگویی دشمنان ملت ایران نخواهیم شد.

خسارت ۱۴۹ اثر تاریخی ایران

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به خسارت‌های واردشده به میراث‌فرهنگی ایران در جریان جنگ اخیر گفت: تاکنون ۱۴۹ اثر از آثار میراثی ما، از جمله پنج اثر ثبت‌جهانی، خسارت جدی بین ۱۰ تا ۹۰ درصد دیده‌اند.

صالحی امیری افزود: ما به یونسکو و همه مجامع بین‌المللی شکایت کرده‌ایم و به دنبال این هستیم که دشمنان ملت ایران، بر اساس قوانین و مقررات سازمان ملل متحد، به‌عنوان جنایتکار جنگی معرفی شوند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به محکومیت این اقدامات از سوی مجامع حقوقی بین‌المللی گفت: امیدواریم مجامع حقوقی جهانی این جنایت را محکوم کنند و پس از پایان جنگ، مرمت و بازسازی آثار آسیب‌دیده را آغاز خواهیم کرد.

صالحی‌امیری درباره ابعاد اقتصادی خسارت‌های واردشده به میراث‌تاریخی کشور اظهار کرد: ارزیابی ما از مجموعه خسارت وارد شده به مراکز تاریخی ایران حدود ۵۰۰ میلیون دلار است.

وی تقویت پیوندهای تمدنی ایران و هند، فعال‌سازی ظرفیت‌های بریکس، توسعه دیپلماسی گردشگری و فرهنگی، ایجاد سازوکارهای مشترک برای تامین مالی زیرساخت‌های گردشگری و صیانت از میراث‌فرهنگی در برابر مخاصمات را از محورهای مهم رویکرد جمهوری اسلامی ایران در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی برشمرد.