دیدار استاندار بوشهر با خانواده شهیدان درودگاهی در جزیره خارگ

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر یکشنبه در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان درودگاهی، اظهار کرد: خانوادههای معظم شهدا با صبر و ایستادگی خود، در کنار شهیدان در دفاع از میهن اسلامی نقشآفرینی کردند و تکریم این خانوادهها وظیفه همه مسئولان است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه خانوادههای شهدا در جامعه افزود: شهیدان برای دفاع از کشور و حفظ عزت و امنیت مردم از عزیزترین سرمایه خود گذشتند و خانوادههای آنان نیز با تحمل رنج فراق، این مسیر پرافتخار را ادامه دادند.
استاندار بوشهر با اشاره به پیشینه جزیره خارگ در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: خارگ یکی از مهمترین نمادهای مقاومت در دوران جنگ تحمیلی است و مردم این جزیره با وجود شرایط دشوار و حملات دشمن، در صحنه ماندند و از کشور و منافع ملی دفاع کردند.
زارع ادامه داد: خاطرات و تجربه خانوادههای شهدا، بخشی ارزشمند از تاریخ خارگ است و باید این روایتها برای نسل جوان حفظ و منتقل شود تا نسلهای آینده با رشادتها و فداکاریهای مردم این جزیره آشنا باشند.
در این دیدار، خانواده شهیدان درودگاهی نیز ضمن بیان خاطراتی از شهدای خانواده، مسائل و دغدغههای خود را با استاندار بوشهر در میان گذاشتند.
استاندار بوشهر در پایان با تجلیل از خانواده شهیدان درودگاهی، برای آنان سلامتی و توفیق مسئلت کرد و بر تداوم تکریم خانوادههای معظم شهدا تأکید کرد.
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