به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیانی، شهردار کرج، در دیدار با رئیس دیوان عدالت اداری کشور، ضمن تمجید از نقش این نهاد در صیانت از حقوق عامه و برقراری عدالت، درباره مهمترین پروندههای حقوقی و قضایی مدیریت شهری کرج، از جمله پرونده پروژه ۶۰۰ واحدی منطقه ۶، گفتوگو و تبادل نظر کرد.
وی در این دیدار با حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری کشور، آخرین وضعیت برخی پروندههای حقوقی و قضایی شهرداری کرج را مورد بررسی قرار داد.
در این نشست بر ضرورت تقویت تعامل میان مدیریت شهری و دستگاه قضایی برای تسریع در تعیین تکلیف پروندهها و کاهش فرآیندهای رسیدگی تأکید شد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به گستردگی وظایف و مأموریتهای شهرداریها اظهار کرد: شهرداریها به دلیل تنوع مسئولیتهای مدیریت شهری، از جمله دستگاههایی هستند که حجم قابل توجهی از شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص میدهند.
عابدی افزود: هرچه مصوبات و اقدامات دستگاهها با روح قانون انطباق بیشتری داشته باشد، رضایتمندی شهروندان افزایش یافته و از حجم پروندههای ورودی به دیوان عدالت اداری نیز کاسته خواهد شد.
تأکید شهردار کرج بر اجرای قانون
شهردار کرج نیز با قدردانی از جایگاه و عملکرد دیوان عدالت اداری، این نهاد را مرجع تظلمخواهی و رسیدگی به شکایات مردم دانست.
کیانی گفت: این دیدار با هدف تقویت تعاملات حقوقی و قضایی میان مدیریت شهری کرج و دیوان عدالت اداری کشور، بررسی راهکارهای کاهش فرآیندهای رسیدگی، ارتقای همکاریهای مشترک و تسریع در تعیین تکلیف برخی پروندههای مهم حقوقی برگزار شد.
وی با تأکید بر اینکه شهرداری کرج تلاش کرده است اقدامات خود را بر مبنای قانون و در چارچوب مقررات اجرایی کند، افزود: مدیریت شهری در کنار انجام مأموریتهای گسترده در حوزههای خدماتی، عمرانی و اجتماعی، خود را پاسخگوی مطالبات قانونی شهروندان میداند.
شهردار کرج خاطرنشان کرد: تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی میتواند از شکلگیری اختلافات جلوگیری کرده و زمینه خدمترسانی سریعتر و مؤثرتر به مردم را فراهم کند.
پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک کلانشهرها و دیوان عدالت اداری
کیانی در ادامه پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان شهرداریهای کلانشهرها و دیوان عدالت اداری را مطرح کرد.
وی هدف از تشکیل این کارگروه را همافزایی، تقویت همکاریهای دوجانبه و تبادل نظر مستمر درباره تطبیق فعالیتهای مدیریت شهری با قوانین و مقررات عنوان کرد.
شهردار کرج گفت: تشکیل چنین کارگروهی میتواند ضمن کاهش فرآیندهای رسیدگی، زمان و هزینه بررسی پروندههای حقوقی و قضایی را کاهش داده و به تسریع در حلوفصل موضوعات مرتبط با مدیریت شهری کمک کند.
اجرای احکام دیوان در چارچوب قانون
کیانی تأکید کرد: شهرداری کرج همواره احترام ویژهای برای جایگاه دیوان عدالت اداری قائل بوده و احکام صادرشده از سوی این مرجع را با دقت اجرا کرده است.
وی افزود: در مواردی که صیانت از حقوق شهر و شهروندان ایجاب کرده، مدیریت شهری در چارچوب ظرفیتهای قانونی موضوعات را پیگیری کرده، اما در نهایت خود را متعهد به رعایت قانون و اجرای آن میداند.
تأکید بر ارتباط مستمر دیوان و شهرداریها
رئیس دیوان عدالت اداری کشور نیز در ادامه بر اهمیت نقش شهرداریها در اداره امور شهرها تأکید کرد.
عابدی گفت: رعایت دقیق قوانین و مقررات از سوی دستگاههای اجرایی، مهمترین عامل در کاهش اختلافات و پروندههای قضایی خواهد بود.
وی همچنین بر ضرورت تعامل و ارتباط مستمر میان دیوان عدالت اداری و شهرداریها تأکید کرد و آمادگی این مجموعه را برای بررسی دقیق موضوعات و همکاری در چارچوب قانون اعلام کرد.
در پایان این نشست، بر توسعه همکاریهای مشترک میان شهرداری کرج و دیوان عدالت اداری کشور با هدف تسهیل روند رسیدگی به پروندهها، صیانت از حقوق شهروندان و حمایت از اجرای صحیح قوانین تأکید شد.
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