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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

کیانی: شهرداری کرج خود را متعهد به قانون می‌داند

کیانی: شهرداری کرج خود را متعهد به قانون می‌داند

تهران _ شهردار کرج گفت: مدیریت شهری همواره خود را متعهد به رعایت قانون دانسته و اجرای احکام دیوان عدالت اداری و صیانت از حقوق شهروندان را در چارچوب قانون دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیانی، شهردار کرج، در دیدار با رئیس دیوان عدالت اداری کشور، ضمن تمجید از نقش این نهاد در صیانت از حقوق عامه و برقراری عدالت، درباره مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی و قضایی مدیریت شهری کرج، از جمله پرونده پروژه ۶۰۰ واحدی منطقه ۶، گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

وی در این دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری کشور، آخرین وضعیت برخی پرونده‌های حقوقی و قضایی شهرداری کرج را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست بر ضرورت تقویت تعامل میان مدیریت شهری و دستگاه قضایی برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و کاهش فرآیندهای رسیدگی تأکید شد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور با اشاره به گستردگی وظایف و مأموریت‌های شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری‌ها به دلیل تنوع مسئولیت‌های مدیریت شهری، از جمله دستگاه‌هایی هستند که حجم قابل توجهی از شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص می‌دهند.

عابدی افزود: هرچه مصوبات و اقدامات دستگاه‌ها با روح قانون انطباق بیشتری داشته باشد، رضایتمندی شهروندان افزایش یافته و از حجم پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری نیز کاسته خواهد شد.

تأکید شهردار کرج بر اجرای قانون

شهردار کرج نیز با قدردانی از جایگاه و عملکرد دیوان عدالت اداری، این نهاد را مرجع تظلم‌خواهی و رسیدگی به شکایات مردم دانست.

کیانی گفت: این دیدار با هدف تقویت تعاملات حقوقی و قضایی میان مدیریت شهری کرج و دیوان عدالت اداری کشور، بررسی راهکارهای کاهش فرآیندهای رسیدگی، ارتقای همکاری‌های مشترک و تسریع در تعیین تکلیف برخی پرونده‌های مهم حقوقی برگزار شد.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری کرج تلاش کرده است اقدامات خود را بر مبنای قانون و در چارچوب مقررات اجرایی کند، افزود: مدیریت شهری در کنار انجام مأموریت‌های گسترده در حوزه‌های خدماتی، عمرانی و اجتماعی، خود را پاسخگوی مطالبات قانونی شهروندان می‌داند.

شهردار کرج خاطرنشان کرد: تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی می‌تواند از شکل‌گیری اختلافات جلوگیری کرده و زمینه خدمت‌رسانی سریع‌تر و مؤثرتر به مردم را فراهم کند.

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک کلانشهرها و دیوان عدالت اداری

کیانی در ادامه پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان شهرداری‌های کلانشهرها و دیوان عدالت اداری را مطرح کرد.

وی هدف از تشکیل این کارگروه را هم‌افزایی، تقویت همکاری‌های دوجانبه و تبادل نظر مستمر درباره تطبیق فعالیت‌های مدیریت شهری با قوانین و مقررات عنوان کرد.

شهردار کرج گفت: تشکیل چنین کارگروهی می‌تواند ضمن کاهش فرآیندهای رسیدگی، زمان و هزینه بررسی پرونده‌های حقوقی و قضایی را کاهش داده و به تسریع در حل‌وفصل موضوعات مرتبط با مدیریت شهری کمک کند.

اجرای احکام دیوان در چارچوب قانون

کیانی تأکید کرد: شهرداری کرج همواره احترام ویژه‌ای برای جایگاه دیوان عدالت اداری قائل بوده و احکام صادرشده از سوی این مرجع را با دقت اجرا کرده است.

وی افزود: در مواردی که صیانت از حقوق شهر و شهروندان ایجاب کرده، مدیریت شهری در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موضوعات را پیگیری کرده، اما در نهایت خود را متعهد به رعایت قانون و اجرای آن می‌داند.

تأکید بر ارتباط مستمر دیوان و شهرداری‌ها

رئیس دیوان عدالت اداری کشور نیز در ادامه بر اهمیت نقش شهرداری‌ها در اداره امور شهرها تأکید کرد.

عابدی گفت: رعایت دقیق قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌های اجرایی، مهم‌ترین عامل در کاهش اختلافات و پرونده‌های قضایی خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت تعامل و ارتباط مستمر میان دیوان عدالت اداری و شهرداری‌ها تأکید کرد و آمادگی این مجموعه را برای بررسی دقیق موضوعات و همکاری در چارچوب قانون اعلام کرد.

در پایان این نشست، بر توسعه همکاری‌های مشترک میان شهرداری کرج و دیوان عدالت اداری کشور با هدف تسهیل روند رسیدگی به پرونده‌ها، صیانت از حقوق شهروندان و حمایت از اجرای صحیح قوانین تأکید شد.

کد مطلب 6925064

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