به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور از اجرای محدودیتهای ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی کشور از امروز (چهارشنبه، ۲۸ مرداد) تا روز شنبه (۳۱ مرداد) خبر داد و اعلام کرد که تردد موتورسیکلتها، بهاستثنای موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی، از ساعت ۱۲ امروز تا ساعت ۶ صبح روز شنبه در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.
همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع خواهد بود. در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه نیز در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال میشود.
در روز جمعه (۳۰ مرداد)، از ساعت ۱۴ از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدودیت تردد اعمال خواهد شد و از ساعت ۱۵ نیز از ابتدای پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، محور بهطور کامل مسدود میشود.
از ساعت ۱۶ همان روز، مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یکطرفه خواهد شد. با پایان یافتن این طرح، از ساعت ۲۴ تردد در مسیرهای رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزنآباد برقرار میشود؛ البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان مقرر اعلام خواهد شد.
تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در روزهای اعمال محدودیت در مسیر جنوب به شمال، تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت اعلامشده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.
بر اساس این گزارش، تردد ناوگان تریلر در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع است. همچنین عبور ناوگان کامیون و کامیونت، بهاستثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۲۸ مرداد و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه (۲۹ مرداد) و جمعه (۳۰ مرداد) در محور هراز ممنوع خواهد بود.
در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت تردد یکطرفه مقطعی در روزهای جمعه و شنبه بهصورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
همچنین طبق اطلاعیه مرکز مدیریت راههای کشور، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه، محدودیت ترافیکی یکطرفه از انتهای محور، محدوده پل حاجیآباد یا ابتدای پیچ آریانا، به سمت خروجی فشم اعمال میشود.
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