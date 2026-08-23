عراقچی: همه در قبال خون شهدا پاسخگو هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز هفته دولت و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای وزارت امور خارجه و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، مراسمی با حضور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، مهدی سبحانی، معاون اداری و مالی، سعدالله مسعودیان، مشاور وزیر در امور ایثارگران و اعضای خانواده شهدای وزارت امور خارجه برگزار شد.

وزیر امور خارجه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، سه جنگ تحمیلی، شهدای ترور و دیپلماسی و در رأس همه آنان، سیدالشهدای انقلاب اسلامی ایران، رهبر شهید، از فداکاری و ایثار شهدا، جانبازان و خانواده‌های معظم آنان قدردانی کرد.

عراقچی با اشاره به آغاز هفته دولت، خون شهدا را ضامن خدمتگزاری به مردم و صیانت از منافع و مصالح کشور دانست و اظهار داشت: هفته دولت فرصتی برای بازخوانی وظایفی است که بر عهده ما گذاشته شده است؛ وظایفی که در جمهوری اسلامی ایران با خون شهیدان و فداکاری ایثارگران پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد.

وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه نیز در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی شهدای بزرگی همچون شهید حسین امیرعبداللهیان و شهید کمال خرازی را تقدیم کشور کرده است بیان کرد: همه ما در قبال خون شهدا پاسخگو هستیم و باید همواره به یاد داشته باشیم چه مسئولیت هایی را بر عهده گرفته‌ایم.

وزیر امور خارجه با اشاره به نقش خانواده‌های معظم شهدا در صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت افزود: خانواده شهدا نیز در این فداکاری سهیم هستند و خدمت به خانواده‌های معظم شهدا را توفیقی بزرگ و ادای دینی در برابر ایثار آنان می‌دانیم و هرچه برای این سرمایه های بزرگ انجام دهیم، در برابر بزرگی فداکاری آنان ناچیز است.

شایان ذکر است، در ادامه این مراسم، جمعی از اعضای خانواده معظم شهدای وزارت امور خارجه ضمن بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود، پیشنهادهایی را درباره سیاست خارجی و عملکرد وزارت امور خارجه مطرح کردند.