آشپزهای ۲۳ استان کشور در جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمیکائیل موسوی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و بیستمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی، اظهار کرد: نخستین جشنواره آش زنجان در سال ۱۳۸۴ برگزار شد و امسال شاهد برگزاری نوزدهمین دوره این رویداد ملی هستیم.
وی افزود: امسال آشپزهایی از ۲۳ استان کشور در کنار استان زنجان در جشنواره ملی آش حضور خواهند داشت و با توجه به تعداد بالای متقاضیان زنجانی، پیشرویداد این جشنواره در روزهای ۲۴ و ۲۵ مردادماه برگزار شد که حدود ۱۰۰ نفر در آن شرکت کردند و برگزیدگان این مرحله به جشنواره اصلی راه یافتند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با بیان اینکه جشنواره اصلی از دوم تا ششم شهریورماه برگزار میشود، ادامه داد: در کنار جشنواره آش، سیاهچادرهایی برای عرضه نانها و غذاهای محلی استانهای مختلف برپا خواهد شد تا بخشی از ظرفیتهای فرهنگی، بومی و غذایی استانهای کشور به بازدیدکنندگان معرفی شود.
حضور ۲۹ استان در نمایشگاه صنایع دستی
موسوی همچنین از برگزاری بیستمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی همزمان با جشنواره ملی آش خبر داد و گفت: تاکنون ۲۹ استان کشور برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کردهاند و تنها دو استان قم و کهگیلویه و بویراحمد هنوز آمادگی خود را اعلام نکردهاند.
وی تصریح کرد: در مجموع ۱۵۵ غرفه صنایع دستی در این نمایشگاه برپا میشود و هر استان حدود سه تا چهار غرفه در اختیار خواهد داشت. هماهنگیهای لازم برای اسکان هنرمندان مهمان نیز انجام شده است تا هنرمندان در مدت پنج روز حضور خود در زنجان، آثار و تولیدات خود را عرضه کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه صنایع دستی اظهار کرد: حدود ۱۲ هزار هنرمند صنایع دستی در استان زنجان در بیش از ۵۵ رشته فعالیت دارند و استان زنجان جزو پنج استان نخست کشور در تولید صنایع دستی است.
وی افزود: زنجان همچنین قطب صنایع دستی فلزی و شهر جهانی ملیله است و برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای هنرمندان استان و سایر نقاط کشور فراهم میکند.
موسوی هدف از برگزاری جشنواره ملی آش و نمایشگاه صنایع دستی را معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و گردشگری استان و جذب گردشگران عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم در این ایام زنجان را بیش از گذشته به مردم کشور معرفی کنیم و زمینه حضور گردشگران از استانهای مختلف را فراهم آوریم.
وی ادامه داد: حضور گردشگران در زنجان تنها به جشنواره محدود نخواهد شد و تلاش میکنیم بازدیدکنندگان از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان نیز استفاده کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان درباره بخش سوغات نمایشگاه امسال نیز گفت: امسال تلاش شده است این بخش تخصصیتر برگزار شود و به یک بازار عمومی تبدیل نشود؛ بر همین اساس تمرکز اصلی بر معرفی و عرضه سوغات محلی استانهای مختلف خواهد بود.
جشنواره آش؛ رویدادی شناختهشده در کشور
موسوی با بیان اینکه جشنواره ملی آش زنجان طی سالهای برگزاری به یک رویداد شناختهشده در کشور تبدیل شده است، افزود: این جشنواره هر ساله میزبان آشپزانی از استانهای مختلف و گردشگرانی از نقاط گوناگون کشور است و ظرفیت مناسبی برای معرفی فرهنگ غذایی و بومی زنجان به شمار میرود.
وی گفت: یکی از برنامههای مورد نظر، انتقال زمان برگزاری جشنواره به فصل بهار بود، چراکه آش علاوه بر جایگاه فرهنگی و اعتقادی، از نظر غذایی و حتی ظرفیتهای مرتبط با استفاده از سبزیها و گیاهان کوهی و طبیعی نیز دارای اهمیت است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ادامه داد: با توجه به شرایط کشور و جنگی که در ابتدای سال رخ داد، امکان برگزاری جشنواره در زمان پیشبینیشده فراهم نشد و در نهایت با توجه به تعطیلات تابستانی تصمیم گرفته شد این رویداد در این بازه زمانی برگزار شود تا امکان جذب گردشگران بیشتری از سایر استانها فراهم شود.
موسوی درباره محل برگزاری جشنواره نیز گفت: برای برگزاری این رویداد در مجموعه گاوازنگ برنامهریزی شده بود، اما این مجموعه برای مدت زیادی در اختیار منابع طبیعی قرار داشت و نیازمند ساماندهی و انجام اقداماتی از جمله محوطهسازی و آمادهسازی سرویسهای بهداشتی بود که با توجه به زمان باقیمانده، امکان آمادهسازی کامل آن فراهم نشد.
وی افزود: امسال جشنواره در مجموعه کاسپین برگزار میشود و برای سال آینده تلاش خواهیم کرد مجموعه گاوازنگ را آماده کنیم تا جشنواره در فضای باز و مناسبتری برگزار شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با اشاره به برخی محدودیتهای مجموعه کاسپین اظهار کرد: پیش از آغاز برنامه، محدودیتهای این مجموعه به مدیریت کاسپین اعلام شده است و برای سالهای آینده باید زیرساختهایی از جمله آسانسور و مسیرهای دسترسی مناسب برای سالمندان و سایر گروهها در این مجموعه ایجاد شود.
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