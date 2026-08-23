۸ واحد صنفی در کاشان پلمب شد

مهدی باقی مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی و طی بازرسی مشترک اتاق اصناف و اداره نظارت براماکن عمومی و اداره صمت هشت واحد صنفی شامل یک واحد فروش دخانیات و هفت واحد صنفی فروش پوشاک پلمب شد.

وی ابراز کرد: طی بازرسی ها از ۱۱ واحد صنفی فروشندگان دخانیات، ۱۳۸۰۰ نخ سیگار غیرمجاز و قاچاق جمع آوری و چهار واحد صنفی فوق طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی اخطار و یک واحدصنفی نیز پلمب شد.

رئیس اتاق اصناف کاشان ابراز کرد: همچنین در همین راستا و طی بازرسی بعمل آمده از ۱۶ واحدهای صنفی فروش پوشاک؛ ۳۲ دست لباس(پاره،زاپدار) جمع آوری و به واحدهای صنفی فوق طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی اخطار و هفت واحد صنفی به علت عدم رعایت قوانین و عدم رعایت شئونات اسلامی پلمب گردید.