  1. استانها
  2. بوشهر
۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵

نماینده دشتستان: مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت در شهرستان محقق شود

نماینده دشتستان: مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت در شهرستان محقق شود

بوشهر- نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی خواستار ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت در این شهرستان شد و بر استفاده از ظرفیت‌های وزارت نفت برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مسائل و مطالبات مهم شهرستان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه زیرساخت‌ها را مطرح کرد.

نماینده مردم دشستان در مجلس با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت در استان بوشهر و دشتستان، خواستار تأمین اعتبار برای بهسازی مسیر سه‌راهی وحدتیه به وحدتیه و اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی در شهر وحدتیه و بخش سعدآباد شد.

مشارکت شرکت ملی نفت در تأمین اعتبار پروژه بزرگراه دالکی ـ کنار تخته و همچنین پروژه بزرگراه برازجان ـ اهرم از دیگر مطالبات مطرح‌شده توسط نماینده مردم دشستان در مجلس بود.

رضایی بر ضرورت تحقق عملی این برنامه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های وزارت نفت برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان تأکید کرد.

حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز ضمن قدردانی از پیگیری‌های نماینده دشتستان، بر توجه به مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت در استان بوشهر تأکید کرد و از پیگیری برای تحقق مطالبات مطرح‌شده در این نشست از جمله در موضوع رسیدگی به مشکلات وحدتیه و نیز کمک به پروژه‌های زیرساختی دشتستان خبر داد.

کد مطلب 6925204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها