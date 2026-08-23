به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مسائل و مطالبات مهم شهرستان در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه زیرساخت‌ها را مطرح کرد.

نماینده مردم دشستان در مجلس با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت در استان بوشهر و دشتستان، خواستار تأمین اعتبار برای بهسازی مسیر سه‌راهی وحدتیه به وحدتیه و اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی در شهر وحدتیه و بخش سعدآباد شد.

مشارکت شرکت ملی نفت در تأمین اعتبار پروژه بزرگراه دالکی ـ کنار تخته و همچنین پروژه بزرگراه برازجان ـ اهرم از دیگر مطالبات مطرح‌شده توسط نماینده مردم دشستان در مجلس بود.

رضایی بر ضرورت تحقق عملی این برنامه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های وزارت نفت برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان تأکید کرد.

حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز ضمن قدردانی از پیگیری‌های نماینده دشتستان، بر توجه به مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت در استان بوشهر تأکید کرد و از پیگیری برای تحقق مطالبات مطرح‌شده در این نشست از جمله در موضوع رسیدگی به مشکلات وحدتیه و نیز کمک به پروژه‌های زیرساختی دشتستان خبر داد.