روح الله پی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن فصل بارندگی و ضرورت پیشگیری از خسارت‌های ناشی از سیلاب، اظهار داشت: عملیات احداث سیل بند و جدول‌گذاری در مسیر رودخانه اصلی این شهر، با هدف کنترل و هدایت روان‌آب‌ها و کاهش خطرات سیلاب در دستور کار قرار گرفته و این پروژه، با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان در حال اجراست.

وی افزود: این طرح، شامل احداث دیواره‌های سیلبند در نقاط بحرانی و آسیب‌پذیر حاشیه رودخانه و همچنین جدول‌گذاری مسیرهای هدایت آب‌های سطحی است؛ از سوی دیگر با اجرای این پروژه، بخش قابل‌توجهی از نگرانی‌های شهروندان در مورد وقوع سیلاب‌های فصلی برطرف خواهد شد و ایمنی تردد در معابر شهری نیز بهبود می‌یابد.

شهردار سرابله با اشاره به اینکه این پروژه، یکی از مهمترین اقدامات عمرانی این شهر در سال جاری محسوب می‌شود، تصریح کرد: عملیات اجرایی با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است و انتظار می‌رود با تکمیل آن، شاهد کاهش چشمگیر خسارت‌های ناشی از سیلاب در این شهر باشیم تا شهروندان بتوانند با آرامش خاطر بیشتری، روزهای بارانی را سپری کنند.

وی در پایان با بیان اینکه اجرای این طرح، نیازمند همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همچنین تأمین به‌موقع اعتبارات است، از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و همکاری با عوامل اجرایی، مجموعه شهرداری را در انجام این پروژه مهم یاری کنند.