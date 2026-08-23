مولوی سلامی: «اختلافات داخلی» بزرگترین مانع پیشرفت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی نذیراحمد سلامی ظهر یکشنبه در همایش وحدت اسلامی در شهر زاهدان بر ضرورت اتحاد و انسجام میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: امروز کشورهای غربی و اروپایی با وجود تفاوتها و اختلافنظرها، درگیر نزاع و جنگ میان خود نیستند، اما آنچه جهان اسلام را درگیر کرده، اختلاف و درگیری میان کشورهای اسلامی است.
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری، با بیان اینکه اختلاف میان کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، ایران، عراق، عربستان و یمن، نتیجه توطئه دشمنان است، اظهار کرد: دشمنان با طراحیهای مختلف تلاش میکنند کشورهای اسلامی را در برابر یکدیگر قرار دهند و منابع و سرمایههای امت اسلامی را به هدر ببرند.
سلامی با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم(ص) افزود: ما پیامبری واحد داریم، قرآن و کتاب الهی داریم و خداوند فرموده است: «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ». پیامبر اکرم(ص) الگوی کامل و اکمل است و سیرت، روش و منش ایشان میتواند نقشه راه مسلمانان و همه مردم جهان باشد.
وی ادامه داد: با وجود چنین پیامبری که سیره و روش او ضامن پیروزی امت است، باید پرسید چرا امروز مسلمانان به آن پیروزی و جایگاه دست نیافتهاند. در آیات قرآن و روایات، درباره فضیلت وحدت هیچ تردیدی وجود ندارد، اما باید توجه کنیم که در نتیجه نبود وحدت، چه نعمتها، فرصتها و سرمایههایی را از دست دادهایم.
عدم اتحاد امت اسلامی را عقب انداخته است
نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: هنگامی که دشمن ما را درگیر کرده و مسلمانان با یکدیگر اختلاف، نزاع و درگیری دارند، سرمایههای انسانی و مادی امت اسلامی برای این اختلافات و جنگها هزینه میشود. این عدم اتحاد موجب شده است امت اسلامی نتواند از ظرفیتهای گسترده خود بهره کافی ببرد.
سلامی با اشاره به دوران صدر اسلام خاطرنشان کرد: مسلمانان صدر اسلام و صحابه رسولالله(ص) با تبعیت از قرآن و سیره پیامبر، در کوتاهترین مدت اسلام را از مرزهای شرق تا غرب گسترش دادند. وحدت، اتحاد، همدلی، همگامی و خیرخواهی از عوامل پیروزی آنان بود؛ ارزشهایی که متأسفانه امروز در میان مسلمانان کمرنگ شده است.
وی قرآن، اسلام، سیره پیامبر و آموزههای دین مبین اسلام را از مهمترین نعمتهای معنوی امت اسلامی دانست و گفت: خداوند نعمتهای مادی فراوانی نیز در اختیار امت اسلامی قرار داده است که باید با خرد جمعی و وحدت کلمه از آنها استفاده کرد.
سلامی با اشاره به ظرفیت جمعیتی و جغرافیایی جهان اسلام افزود: امت اسلامی نزدیک به دو میلیارد جمعیت دارد و در میان این جمعیت، افراد با تخصصها و صلاحیتهای گوناگون حضور دارند. همچنین جهان اسلام از اندونزی تا مراکش، یک پهنه جغرافیایی گسترده و بههمپیوسته در اختیار دارد که از نظر نظامی، اقتصادی و تجاری دارای ارزش بسیار بالایی است.
جهان اسلام بسیار غنی است
وی تأکید کرد: اگر این ظرفیتها در سایه وحدت اسلامی، خرد جمعی و خیرخواهی مورد استفاده قرار گیرد، جهان اسلام میتواند از موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی، ذخایر نفت و گاز و مسیرهای مهم تجاری خود بهره فراوان ببرد؛ اما متأسفانه به دلیل نبود سیاست واحد و انسجام کافی، این ظرفیتها بهطور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرند.
نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری در پایان گفت: قدرتهای جهانی تلاش کردهاند کشورهای اسلامی را با طراحی تضاد منافع در برابر یکدیگر قرار دهند. در حالی که کشورهای اسلامی در موقعیتی قرار دارند که بسیاری از مسیرهای ورودی و خروجی مهم جهان و مسیرهای آبی و تجاری را در اختیار دارند. این ظرفیتها، در صورت بهرهگیری در سایه وحدت و خرد جمعی، میتواند جایگاه جهان اسلام را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.
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