به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار ظهر یکشنبه در همایش وحدت که با حضور علما، معتمدان و فرهیختگان استان سیستان و بلوچستان برگزار شد، با قدردانی از روشنگری های علما و همراهی مردم، اظهار کرد: به واسطه روشنگری هایی که انجام دادید، در رأس و در کنار مردم بودید و با همراهی خود، با تشکیل مثلث مردم، نیروهای مسلح و کارگزاران، بار دیگر پیام آور وحدت در کشور، به صورت الگویی در سطح جهان اسلام بودیم. اگر امروز استان سیستان و بلوچستان به عنوان پایتخت وحدت اسلامی مطرح است، علیرغم اینکه حتماً کاستی ها و نواقصی وجود دارد، این جایگاه به واسطه بصیرت شما عزیزان بوده است.

استاندار سیستان و بلوچستان، با اشاره به شعار سال و تأکید رهبر معظم انقلاب بر وحدت ملی، امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی، گفت: در سال جاری نیز با توجه به شعار سال و تأکید رهبر معظم انقلاب بر «وحدت ملی، امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی»، بر اهمیت موضوع وحدت تأکید داریم.

وی تصریح کرد: اگرچه مشکلات زیادی وجود دارد و از ابتدای انقلاب نیز مسئولان با مسائل مختلفی از جنگ گرفته تا تحریم مواجه بوده اند و در این دولت نیز برخی مسائل تشدید شد، اما همواره ارکان نظام و دولت پای کار بوده اند و بسیاری از نواقصی را که از گذشته به جا مانده بود، مدیریت کرده اند.

بیجار با تأکید بر اینکه وحدت نباید تنها در حد شعار باقی بماند، خاطرنشان کرد: از ابتدای توفیق حضور بنده به عنوان خادم مردم در دولت وفاق، عرض کردم که این موضوع صرفاً شعار نیست؛ هدف اصلی، برقراری عدالت در جامعه و استفاده از ظرفیت همه اقوام، طوایف و مذاهب در جمهوری اسلامی ایران است. شعار وحدت باید در عمل نیز نمایان شود.

استاندار در پایان با اشاره به اقدامات ویژه دولت برای توسعه استان، اظهار کرد: از همان ابتدا ستاد ویژهای برای توسعه استان سیستان و بلوچستان تشکیل شد که پیشتر نیز عرض کرده ام و باز هم تأکید میکنم، استان سیستان و بلوچستان جزو نخستین استانهایی بود که برای توسعه آن دستور ویژه صادر شد.