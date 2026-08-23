موج ۱۷۶ اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بیستوششمین هفته از اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» شامگاه یکشنبه اول شهریورماه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این اجتماع مردمی از ساعت ۲۱ در بلوار طاقبستان آغاز میشود و شرکتکنندگان در مسیر تعیینشده از مقابل درب حوزه علمیه به سمت بریدگی مرادحاصل حضور خواهند یافت.
اجتماع «نحن المنتقمون» در قالب موج ۱۷۶ برگزار میشود و بر حضور مردم و اعلام همبستگی آنان با ایران و آرمانهای ملی تأکید دارد.
برگزارکنندگان این اجتماع با اعلام فراخوان از مردم کرمانشاه برای حضور در این برنامه دعوت کردهاند.
در این فراخوان بر تداوم حضور و همراهی مردم با کشور تأکید شده و شعار «در هر شرایطی پای کار ایرانجانمان هستیم» به عنوان محور این اجتماع اعلام شده است.
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