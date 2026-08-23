به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، در اجلاس سراسری مدیران سازمان دانش‌آموزی، با بیان این‌که مهم‌ترین چالش حوزه پرورشی، فرهنگی و تشکل‌های دانش‌آموزی فاصله گرفتن از مدرسه است، گفت: بخش قابل توجهی از برنامه‌ها در سطوح ملی، استانی و منطقه‌ای تعریف می‌شوند، اما اثرگذاری واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که این برنامه‌ها در مدرسه اجرا شوند.

وی با تأکید بر این‌که سازمان دانش‌آموزی ظرفیت گسترده‌ای برای فعالیت‌های تربیتی دارد، افزود: این سازمان باید با استفاده از ظرفیت تشکل‌های دانش‌آموزی، مجلس دانش‌آموزی و تشکل پیشتازان، ضریب نفوذ خود را در میان دانش‌آموزان افزایش دهد.

وزیر آموزش و پرورش مأموریت محوری سازمان دانش‌آموزی را تقویت هویت ملی دانست و گفت: عشق به پرچم، نمادها، زبان، فرهنگ، آیین‌ها، مفاخر و جغرافیای ایران باید در فعالیت‌های این سازمان موج بزند و در کنار آن باید مؤلفه‌های هویت دینی نیز مورد توجه قرار گیرد.

کاظمی با اشاره به سیاست‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش در حوزه عدالت، کیفیت و هویت، اظهار کرد: هویت ایرانی ـ اسلامی و ملی امسال به‌صورت جدی‌تر در سیاست‌های آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است و تشکل‌های دانش‌آموزی و سازمان دانش‌آموزی می‌توانند نقش مهمی در تحقق این سیاست ایفا کنند.

وی با اشاره به فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها در مدارس، تصریح کرد: گاهی سیاست‌های خوبی تدوین می‌شود و برنامه‌های مناسبی نیز طراحی می‌شود، اما این برنامه‌ها در مسیر اجرا در استان یا منطقه متوقف می‌شوند و در مدرسه اثری از آنها دیده نمی‌شود. باید این انحراف اصلاح شود.

وزیر آموزش و پرورش خطاب به مدیران سازمان دانش‌آموزی، گفت: به جای تمرکز در مرکز، فعالیت‌ها را به استان، منطقه و در نهایت مدرسه ببرید. سازمان مرکزی باید سیاست‌گذار و هدایتگر باشد و اجرای برنامه‌ها در میدان مدرسه اتفاق بیفتد.

کاظمی در ادامه بر تقویت خبرگزاری پانا تأکید کرد و گفت: سازمان دانش‌آموزی با در اختیار داشتن شبکه گسترده مدارس می‌تواند ظرفیت بزرگی از خبرنگاران دانش‌آموز ایجاد کند. توانمندسازی، آموزش، برنامه‌سازی و هویت‌بخشی به این دانش‌آموزان باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود تا خبرنگاران پانا به جایگاهی معتبر در پوشش رویدادهای رسمی دست پیدا کنند

وی تشکیل و تقویت مجلس دانش‌آموزی در سطح مناطق را نیز ضروری دانست و افزود: فعالیت‌های دانش‌آموزی نباید صرفاً به برگزاری یک افتتاحیه یا برنامه محدود شود؛ بلکه باید ضریب نفوذ این مجموعه‌ها در سراسر کشور افزایش یابد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تشکل پیشتازان نیز گفت: این تشکل باید با انگیزه، تحرک، نشاط و برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی متنوع در میدان حضور داشته باشد و فعالیت‌های آن از مناسبت‌های ملی و مذهبی تا رویدادهایی مانند اربعین، راهپیمایی‌ها و سایر عرصه‌های اجتماعی امتداد پیدا کند.

کاظمی در ادامه، «اراده و انگیزه» را مهم‌تر از امکانات در ایجاد تحول دانست و گفت: تحول را انسان‌های بااراده و باانگیزه ایجاد می‌کنند، نه امکانات و تجهیزات. موفقیت در شرایط سخت به دست می‌آید و مدیران باید از محدودیت‌ها به‌عنوان فرصتی برای رشد و خلاقیت استفاده کنند.

وی با بیان این‌که فعالیت‌های تربیتی باید از خانواده آغاز شود، بر نقش الگوهای رفتاری و مسئولیت‌پذیری در تربیت دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: بسیاری از ویژگی‌های تربیتی از محیط خانواده و از طریق نقش‌پذیری و مسئولیت‌پذیری شکل می‌گیرد و سازمان دانش‌آموزی نیز باید این رویکرد را در برنامه‌های خود دنبال کند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از مدیران سازمان دانش‌آموزی خواست منابع خود را صرف تقویت فعالیت‌های میدانی کنند و گفت: شاخص موفقیت سازمان دانش‌آموزی باید میزان رفت‌وآمد و حضور دانش‌آموزان در آن باشد؛ هر سازمانی که حضور و مشارکت دانش‌آموزان در آن بیشتر باشد، موفق‌تر است.

کاظمی با اعلام حمایت از سازمان دانش‌آموزی، از مدیران این مجموعه خواست برای تحول در ساختار و عملکرد سازمان برنامه‌ریزی کنند و تأکید کرد: سازمان دانش‌آموزی باید محل حضور و فعالیت دانش‌آموزان باشد و نقش آن از یک مجموعه ستادی به یک مجموعه اثرگذار در مدرسه و میدان تربیت تغییر کند.