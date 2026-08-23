به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عصر امروز (یکشنبه، یکم شهریور ۱۴۰۵) با دستور کار ادامه بررسی جزئیات «طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» برگزار شد. در این جلسه، نمایندگانی از ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران، با تشریح روند بررسی این طرح، اظهار داشت: این طرح در کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون فرعی، سومین جلسه تخصصی خود را پشت سر میگذارد و بررسی مواد مختلف آن در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه این قانون در راستای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور تدوین شده است، افزود: این طرح اختیارات ویژهای را به نیروهای مسلح اعطا میکند تا بتوانند در مواجهه با کشورهای متخاصم و عملیاتهای احتمالی در تنگه هرمز، اقدامات لازم را انجام دهند. در واقع این قانون، بسترهای حقوقی و عملیاتی لازم را برای تأمین امنیت پایدار فراهم میکند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به رایزنیهای مستمر با کارشناسان و نمایندگان، خاطرنشان کرد: نقاط قوت و ضعف این طرح در حال بررسی است و تلاش داریم با تکمیل جوانب کار، قانونی مستدل و کارآمد را به صحن علنی ارائه کنیم.
ایری در ادامه با بیان اینکه پس از تصویب نهایی این قانون، شاهد ایجاد سامانههای متعدد نظارتی خواهیم بود، تصریح کرد: این سامانهها که عمدتاً با نظارت نیروهای مسلح اداره میشوند، حوزههایی همچون عبور و مرور دریایی، تعرفهها و دیگر موارد پیشبینی شده در قانون را پوشش خواهند داد. همچنین دولت موظف است زیرساختهای لازم را در چهارچوب وظایف سازمان بنادر و دریانوردی فراهم آورد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به بازه زمانی یک و نیم ماهه برای بررسی این طرح، گفت: تاکنون سه هفته از این فرصت سپری شده و با توجه به اینکه سایر کمیسیونهای تخصصی نیز این طرح را بررسی میکنند، امیدواریم با بهرهگیری از زمان باقیمانده، قانونی جامع و قابل دفاع در عرصه بینالمللی تدوین کنیم که هم مورد پذیرش جامعه جهانی باشد و هم اقتدار ایران اسلامی و استقلال کشورمان را با تکیه بر آن حفظ کنیم.
نظر شما