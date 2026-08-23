به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: در هفته دولت امسال، دو هزار و ۱۶۹ پروژه در بخشهای مختلف عمرانی، اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغالزایی در استان گلستان افتتاح یا کلنگزنی خواهد شد.
وی اعتبار مجموع این پروژهها را بیش از ۵۲ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اجرای این طرحها در بخشهای مختلف، گامی در مسیر توسعه زیرساختها، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح خدمات به مردم استان است.
استاندار گلستان با تأکید بر اینکه خدمت به مردم به یک مناسبت خاص محدود نمیشود، گفت: هفته دولت فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد و تشریح اقدامات انجامشده است، اما خدمترسانی و تلاش برای حل مسائل مردم باید به صورت مستمر و در تمام طول سال ادامه داشته باشد.
طهماسبی افزود: حکمرانی مطلوب در گرو خدمت بیوقفه به مردم است و دولت چهاردهم در گلستان تلاش میکند روند توسعه و آبادانی استان را فارغ از مناسبتهایی همچون هفته دولت و دهه فجر با جدیت دنبال کند.
وی ادامه داد: هدف اصلی مجموعه مدیریتی استان، اجرای برنامههایی است که بتواند به بهبود کیفیت زندگی مردم، تقویت زیرساختها، افزایش فرصتهای اقتصادی و ایجاد زمینههای اشتغال پایدار منجر شود.
استاندار گلستان خاطرنشان کرد: پروژههای هفته دولت امسال بخشی از اقدامات انجامشده در مسیر توسعه استان است و روند خدمترسانی و اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی در گلستان در طول سال ادامه خواهد داشت.
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