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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

۲۱۶۹ پروژه با اعتبار ۵۲ هزار میلیارد تومان در گلستان افتتاح و کلنگ‌زنی

۲۱۶۹ پروژه با اعتبار ۵۲ هزار میلیارد تومان در گلستان افتتاح و کلنگ‌زنی

گرگان-استاندار گلستان ازافتتاح وآغاز عملیات اجرایی دو هزار و ۱۶۹ پروژه عمرانی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی با اعتباری بیش از۵۲ هزار میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامی‌داشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: در هفته دولت امسال، دو هزار و ۱۶۹ پروژه در بخش‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در استان گلستان افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهد شد.

وی اعتبار مجموع این پروژه‌ها را بیش از ۵۲ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اجرای این طرح‌ها در بخش‌های مختلف، گامی در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح خدمات به مردم استان است.

استاندار گلستان با تأکید بر اینکه خدمت به مردم به یک مناسبت خاص محدود نمی‌شود، گفت: هفته دولت فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد و تشریح اقدامات انجام‌شده است، اما خدمت‌رسانی و تلاش برای حل مسائل مردم باید به صورت مستمر و در تمام طول سال ادامه داشته باشد.

طهماسبی افزود: حکمرانی مطلوب در گرو خدمت بی‌وقفه به مردم است و دولت چهاردهم در گلستان تلاش می‌کند روند توسعه و آبادانی استان را فارغ از مناسبت‌هایی همچون هفته دولت و دهه فجر با جدیت دنبال کند.

وی ادامه داد: هدف اصلی مجموعه مدیریتی استان، اجرای برنامه‌هایی است که بتواند به بهبود کیفیت زندگی مردم، تقویت زیرساخت‌ها، افزایش فرصت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه‌های اشتغال پایدار منجر شود.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: پروژه‌های هفته دولت امسال بخشی از اقدامات انجام‌شده در مسیر توسعه استان است و روند خدمت‌رسانی و اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی در گلستان در طول سال ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6925295

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