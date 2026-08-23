جزئیات اجرای برنامه اصلاح نظام اداری چهارمحال و بختیاری تشریح شد 

به گزارش خبرنگار مهر، ملکمحمد محمودیان عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان چهارمحال و بختیاری که با حضور استاندار به مناسبت هفته دولت برگزار شد با گرامیداشت یاد دولتمردان شهید و با اشاره به اینکه یکی از فصلهای مهم برنامه هفتم توسعه ناظر بر نیروی انسانی، بهرهوری و دولت الکترونیک است، اظهار کرد: در همین راستا به دستگاههای اجرایی تکلیف شد که اصلاح نظام اداری را در دستور کار قرار دهند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه برنامه اصلاح نظام اداری استان تدوین و به وزارت کشور و سازمان اداری استخدامی ارسال شد، ادامه داد: در این راستا، هوشمندسازی و دولت الکترونیک دنبال شد تا با حذف مکاتبات فیزیکی بتوان بهرهوری را ارتقا داد. بخشی از این رویه با راهاندازی دبیرخانه الکترونیکی در استانداری آغاز شده است.
محمودیان ساماندهی و جذب نیروی انسانی را محور دوم اصلاح نظام اداری استان خواند و گفت: در این راستا برگزاری آزمونها و به کارگیری نیرو در فرمانداریها و بخشداریها را داشتیم که قریب به ۱۰۵ نیرو به کارگیری شد.
وی در خصوص مجتمعهای اداری، بیان کرد: این مجتمعها در چهار شهرستان بن، فرخشهر، فلارد و خانمیرزا به بهرهبرداری رسید که در حال خدماتدهی به مردماند. همچنین در سه بخش جونقان، صمصامی و منج مجوز مجتمع اداری را گرفتیم که در دست راهاندازی تا پایان سال است.
محمودیان از برگزاری ۲۰ شورای اداری استان، بیان کرد: برخی از این جلسات به صورت مشترک با شهرستانها برگزار شد و مصوبات به مرحله اجرا رسید.
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