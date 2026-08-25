خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، در کنار تمام تلخی‌ها و دشواری‌هایی که به همراه داشت، چند هشدار مهم برای کشور به دنبال داشت که یکی از آنها ضرورت ترویج فرهنگ خودامدادی و آموزش‌های امدادی در میان مردم بود.

یکی از مهم‌ترین رسالت‌های جمعیت هلال احمر که در اساسنامه جهانی صلیب سرخ و هلال احمر کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته، آموزش و توانمندسازی افراد جامعه در برابر مخاطرات است. از همین رو، معاونت آموزش یکی از بخش‌های مهم و پرکار این جمعیت به شمار می‌رود.

در همین راستا، جمعیت هلال احمر طرحی با عنوان «میدانیار» را در استان سمنان دنبال می‌کند؛ طرحی که با هدف آموزش و توانمندسازی مردم در زمینه خودامدادی و امدادرسانی طراحی شده و در کنار آموزش، بخش رقابتی و نشاط اجتماعی نیز دارد.

در این طرح، شهروندان به صورت رایگان آموزش‌های مقدماتی امداد و نجات را فرا می‌گیرند و سپس در قالب تیم‌های خانوادگی، دوستان و آشنایان، توانمندی‌های خود را در رقابت با دیگر شهروندان آموزش‌دیده به آزمون می‌گذارند.

برای آگاهی از جزئیات اجرای طرح «میدانیار» در استان سمنان، با حسین درخشان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

درباره طرح «میدانیار» و اهداف آن توضیح دهید

رویداد «میدانیار» در استان سمنان اجرا شده است. به زبان ساده، این طرح با هدف توانمندسازی مردم برای خودامدادی و دیگرامدادی طراحی شده است، اما برای جذاب‌تر شدن آن، بخش مسابقه نیز در نظر گرفته شده تا افرادی که آموزش‌های هلال احمر را فرا می‌گیرند، بتوانند با یکدیگر به رقابت بپردازند.

اساساً طرح «میدانیار» از کجا شکل گرفت؟

«میدانیار» یکی از طرح‌هایی است که بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب در مجموعه هلال احمر کشور و استان سمنان اجرا شده است.

رهبر معظم انقلاب بر این موضوع تأکید داشتند که میدان‌ها باید با هدفمندی کامل اداره شوند. از همان روزهای نخست، هلال احمر استان سمنان در اجتماعات اقتدار و صلابت حضور داشته و آموزش‌های لازم را در زمینه‌های مختلف امداد و نجات ارائه کرده است.

طرح «میدانیار» در واقع مکمل این حضور و آموزش‌ها و با هدف نمایش مهارت‌های مردم آموزش‌دیده توسط هلال احمر است. در این طرح، توانمندی مردم با کمک آموزشگران هلال احمر ارتقا پیدا می‌کند تا بتوانیم در کنار یکدیگر و با تمام قوا در میدان حضور داشته باشیم.

این طرح چگونه برگزار می‌شود و محورهای اصلی آن چیست؟

درخشان: این طرح در چند محور اصلی اجرا می‌شود که محور اصلی آن امداد و نجات و خودامدادی است. مردم ما به خوبی می‌دانند با توجه به شرایطی که کشورمان طی جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تجربه کرد و با توجه به وحشی‌گری دشمنان، لازم است جامعه در زمینه امدادگری توانمند شود.

به زبان ساده، در قالب این طرح، امدادگری به مردم آموزش داده می‌شود. در اجتماع اقتدار مردم سمنان نیز موکبی برای هلال احمر راه‌اندازی شده که در آن آموزش‌های لازم ارائه و از داوطلبان نیز ثبت‌نام می‌شود.

این آموزش‌ها تنها به یک جلسه یا یک ساعت محدود نمی‌شود، بلکه در قالب طرح «میدانیار»، داوطلبان ثبت‌نام کرده و به صورت رایگان برای فراگیری آموزش‌های مرتبط با امداد و نجات، احیای قلبی ریوی (CPR) و موارد مشابه به ادارات هلال احمر دعوت می‌شوند.

اجرای طرح در تمام شهرستان‌های استان سمنان

طرح «میدانیار» را می‌توان گامی در مسیر تقویت فرهنگ خودامدادی و افزایش آمادگی عمومی در برابر حوادث و شرایط اضطراری دانست؛ طرحی که تلاش دارد آموزش‌های امدادی را از یک موضوع تخصصی فراتر برده و آن را به میان خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه ببرد.

برگزاری رایگان آموزش‌های مقدماتی امداد و نجات، احیای قلبی ریوی و دیگر مهارت‌های مورد نیاز، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا شهروندان در زمان بروز حادثه، آمادگی بیشتری برای کمک به خود و دیگران داشته باشند.

در کنار وجه آموزشی، پیش‌بینی بخش رقابتی در این طرح می‌تواند به ایجاد نشاط اجتماعی و مشارکت بیشتر مردم کمک کند. اجرای «میدانیار» در شهرستان‌های مختلف استان سمنان و استقبال شهروندان از آن، نشان می‌دهد که آموزش همگانی و توانمندسازی مردم می‌تواند یکی از ارکان مهم افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر مخاطرات باشد؛ مسیری که استمرار آن، به ارتقای آمادگی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی در زمان بحران کمک خواهد کرد.