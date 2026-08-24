مشکلات معیشتی علت کمبود پرستار در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل قیداری، در نشست خبری که روز دوشنبه دوم شهریور ۱۴۰۵در سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن روز پزشک و همچنین روز داروساز، به جامعه پزشکی و داروسازی کشور، گفت: بیش از ۸ میلیون جمعیت استان تهران را تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه داریم.

وی افزود: ۲۰ بیمارستان و ۱۱۷ خانه بهداشت در محدوده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار دارد.

قیداری گفت: سرانه نیروی انسانی به جمعیت تحت پوشش در کشور، ۶.۶ است و در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۳.۱ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت است.

وی افزود: ۲۰ پروژه بزرگ با زیربنای بالای ۵۰۰ مترمربع را در دست ساخت داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: ۲۵ درصد دانشجویان تحت پوشش دانشگاه از نظر سلامت روان، مورد ارزیابی قرار می گیرند و همین موضوع سبب شده در بحث کنترل خودکشی دانشجویان، موفق باشیم.

قیداری افزود: نسبت تخت به جمعیت، در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱.۷ است.

وی گفت: درآمد اختصاصی دانشگاه از متوسط کشوری، رشد بیشتری داشته است.

قیداری ادامه داد: تعداد پرستاران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کمتر از یک پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی است که این عدد از میانگین کشوری که ۱.۲ پرستار است، کمتر است.

وی افزود: مشکلات معیشتی در تهران، مهم‌ترین علت کمبود پرستار در پایتخت است. زیرا، هزینه‌های زندگی در تهران، بیشتر از سایر استان‌های کشور است.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بیشترین مجروحان را در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داشتیم، به طوری این عدد به ۵۳ درصد می رسد.

قیداری گفت: مراکز بهداشتی و درمانی روستایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تقریبا تکمیل است و کمبودی نداریم.

وی با اشاره ساخت تعدادی بیمارستان در مناطق مختلف تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، افزود: همه بیمارستان های دولتی کشور از نظر درآمد، منفی هستند و هزینه‌های این بیمارستان ها بیشتر از درآمد است.

قیداری گفت: اداره بیمارستان های دولتی به رغم مشکلات مالی، افتخار است.

وی در خصوص پیگیری روند درمان بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان، افزود: هدف از این اقدام، شناسایی منابع نارضایتی بیماران از خدمات درمانی است.

قیداری، عملکرد نظام سلامت در شرایط و تحریم‌ها را افتخار آمیز تلقی کرد.

وی افزود: ما در بخش دولتی، نمی توانیم از بیمار بدحال فرار کنیم و فقط بیمار خوشحال را پذیرش کنیم.

قیداری ادامه داد: اگر بررسی کنید، خواهید دید که بیشتر بیماران بدحال به بیمارستان‌های دولتی مراجعه می کنند.

وی افزود: اورژانس بیمارستان ها حق ندارند از پذیرش بیماران بدحال خودداری کنند.

قیداری خاطرنشان کرد: بخش مهمی از نیروهایی که در کشور مشغول خدمت در حوزه سلامت هستند، از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل شده اند و این یک افتخار برای دانشگاه است.

وی در باره ناترازی مالی بیمارستان‌ها گفت: میزان ناترازی مالی بیمارستان‌ها حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد است. تمام بیمارستان‌های دولتی کشور دچار موضوع درآمد منفی هستند.

قیداری درباره بازسازی مراکز آسیب‌دیده در جنگ گفت: مراکزی که آسیب جزیی دیده بودند، بازسازی شده‌اند و برخی مراکز مانند یک مرکز بهداشت در دوران جنگ به طور کامل آسیب‌دید که به تأمین اعتبار ازسوی دولت نیاز دارد. ارائه خدمات در این مرکز متوقف نشده و در یک محل دیگر ارائه می‌شود.

وی در خصوص ارائه خدمات سلامت در جنگ، گفت: پوشش واکسیناسیون در جنگ متوقف نشد و ارائه خدمت به زنان باردار در دوران جنگ ادامه داشت. شرایط به نحوی بود زنانی که از محل زندگی خود به شهرهای دیگر رفته بودند، خدمات را در همان شهر دریافت کردند.