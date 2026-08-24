سالانه ۵ هزار پرستار از مسیر خدمت خارج می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عبادی، روز دوشنبه دوم شهریور ۱۴۰۵، در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در سالن کنفرانس وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: موضوع طرح پرستار پیگیر در بیمارستان های کشور با هدف حفظ کرامت بیمار، اجرا می شود.

وی افزود: کاهش میزان مراجعه مجدد، یکی دیگر از اهداف طرح پرستار پیگیر است که ۱۶ بیماری را تحت پوشش دارد.

عبادی گفت: ما موفق شده ایم حدود ۵۴ درصد از بار ۱۶ بیماری را در بیمارستان های کشور کاهش دهیم.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: کاهش ۵۵ درصدی بستری بیماران، یکی دیگر از اهداف طرح پرستار پیگیر بوده که با موفقیت زیادی برای نظام سلامت کشور همراه بوده است.

وی افزود: در خصوص طرح پرستار در منزل، تقریبا به پله های پایانی طرح رسیده ایم و حتما باید در یک دهه آینده توجه جدی به این طرح شود، چون شاهد افزایش جمعیت سالمند در کشور هستیم و نیاز داریم به این خدمت، بیش از پیش توجه کنیم.

عبادی گفت: پروژه دارودهی هوشمند، یکی دیگر از برنامه‌های حوزه پرستاری است که به دنبال مصرف منطقی دارو هستیم.

وی اظهار داشت: رشد صدور پروانه‌های صلاحیت حرفه‌ای پرستاری، موضوع دیگری است که باید توجه قرار گیرد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: توزیع تعرفه یکی از چالش‌های حوزه پرستاری بود که بازتوزیع تعرفه مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: در خصوص پراکندگی نسبت پرستار به جمعیت، به گونه ای است که در تهران از شرایط خوبی برخوردار نیستیم.

عبادی گفت: سال گذشته در جذب پرستار در تهران، تعداد کافی متقاضی استخدام نداشتیم که علت اصلی آن، هزینه‌های بالای زندگی در پایتخت است.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: برای امسال، مجوز استخدام ۶۰ هزار نفر نیروی انسانی در نظام سلامت است که ۴۵ تا ۵۰ درصد مربوط به حوزه پرستاری است.

وی افزود: در نیمه دوم سال جاری، ظرفیت بومی گزینی به ۷۰ درصد ارتقا پیدا خواهد کرد که می تواند به بهبود ظرفیت نیروی پرستاری در مناطقی که با کمبود پرستار مواجه هستیم، کمک کند.

عبادی با اشاره به این مطلب که سالانه ۵ هزار پرستار در کشور از مسیر خدمت خارج می شوند، گفت: آمار جذب نشان می‌دهد که وزارت بهداشت اراده استخدام پرستار را دارد.

وی افزود: به رغم استخدام‌ ها، بیمارستان‌ها در حال توسعه هستند و البته مشکلات دیگر، دست به دست هم می دهد که شاهد کمبود ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری در کشور باشیم.

عبادی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰، کارانه پرستاری ۱.۶ همت بود که در سال جاری ۶۷ درصد رشد کرده، اما سرعت تورم از پرداختی ها بیشتر است و همین موضوع باعث می‌شود خروجی اقدامات ما به خوبی جلوه گر نشود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص کمبود پرستار در تهران، گفت: برای جبران مشکل، پرداختی ها در تهران برای پرستاران به روزتر است. همچنین، به دنبال ایجاد پانسیون های موقت برای اسکان پرستاران هستیم که هزینه‌های آنها را تا حدودی کاهش دهد.

عبادی با عنوان این مطلب که کمبود پرستار باعث خواهد شد مردم متضرر شوند، درباره تکلیف بیمارستان‌ها در آیین‌نامه تعرفه‌گذاری، افزود: در پایان هر ماه که تعرفه پرداخت می‌شود، بیمارستان مکلف است یک فیش حقوقی مشابه فیش‌های حقوقی صادر کند که مشخص باشد پرستار به چند بیمار خدمت داده، در چه ساعتی و در چه شیفتی خدمت ارائه کرده و مبلغ ریالی آن چقدر است تا قابل محاسبه باشد.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه حدود ۵۰۰۰ پرستار طی هر سال از چرخه خدمت خارج می‌شوند، گفت: بخشی از این موضوع برای بازنشستگی است و این اتفاق به صورت طبیعی شکل می‌گیرد. روند مهاجرت نیز کاهش یافته اما روند افزایشی مهاجرت را از سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ تجربه کردیم. این احتمال وجود دارد که شرایط جنگی بر موضوع مهاجرت اثرگذار باشد. از سوی دیگر، نگاه سهل‌گیرانه‌ای که در دوره کرونا در برخی کشورها برای جذب پرستار خارجی وجود داشت، به روال سختگیرانه بازگشته است.

وی درباره تشکیل کارگروه ویژه پرستاری، اظهار داشت: هفت پیشنهاد در کارگروه ویژه پرستاری مطرح شده که بخشی از پیشنهادات این کارگروه در حال اجرا است. افزایش سالانه تعرفه پرستاری تا سقف ۵۰ درصد جزو تصمیمات کارگروه است که طی سال جاری در مسیر اجرای آن قرار گرفتیم. تشکیل صندوق سلامت به منظور حمایت رفاهی پرستاران از دیگر تصمیمات محسوب می‌شود.