امیر سیاری: دولت با تمام توان در کنار نیروهای مسلح ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیام تبریکی خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و به مناسبت هفته دولت، گفت: دولت با تمام توان در کنار نیروهای مسلح، ایستاده است.

متن این پیام به شرح زیر است:

برادر ارجمند:

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

هفته دولت، یادآور نام‌های بلندآوازی است که خدمت به مردم را عهدی الهی و رسالتی ملی می‌دانستند، شهیدان والامقام رجایی و باهنر که با ایمان، اخلاص و مردم‌داری، الگویی ماندگار از دولتمردی در تراز انقلاب اسلامی به یادگار نهادند. امروز نیز در تداوم همان مسیر پر افتخار، دولت جمهوری اسلامی ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر، با تکیه بر ایمان، اراده و ظرفیت‌های عظیم ملی، تمام توان خود را برای خدمت‌رسانی، رفع مشکلات و صیانت از آرامش و امنیت مردم به کار گرفته است.

جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، صحنه دیگری از آزمون بزرگ ملت ایران بود، آزمونی که دولت و مجموعه خدمتگزاران نظام نیز، در آن همسنگر و همراه نیروهای مسلح در دفاع از ایران اسلامی ایستادند. در این آوردگاه، شهادت دو عضو دولت، شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شهید حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات برگ دیگری بر دفتر پر افتخار ایثار و فداکاری دولتمردان این سرزمین افزود و نشان داد که مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران، در هنگامه خطر فاصله‌ای با میدان مجاهدت و شهادت ندارد.

در این شرایط خطیر، دولت با تمام توان در کنار نیروهای مسلح، به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، برای تأمین الزامات دفاعی، پشتیبانی از مأموریت‌ها و استمرار خدمت‌رسانی به مردم پای کار ایستاده است. کارنامه دولت در این روزهای دشوار، گواه آن است که فشار و تهدید، عزم خدمتگزاران ملت را سست نکرده و ایران اسلامی با اتکال به خداوند متعال و با همدلی دولت، نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران، مسیر عزت و پیشرفت را با صلابت ادامه خواهد داد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، فرا رسیدن هفته دولت را به آن برادر ارجمند و سایر دولتمردان خدوم، متعهد، متخصص و با ایمان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و از خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی و سایر دولتمردان را در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مسئلت می‌نمایم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار دکتر حبیب‌الله سیاری