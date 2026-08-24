به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باوقار زعیمی ظهر دوشنبه در خصوص وضعیت مدارس استان، اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی رمضان ۷۲ مدرسه در هرمزگان دچار آسیبهای جزئی و کلی شدند که ۲ مدرسه بهطور کامل تخریب شد و ۷۰ مدرسه نیز آسیبهای جزئی دیدند.
وی افزود: هرمزگان از استانهایی بود که در این زمینه بیشترین آسیب را متحمل شد.
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان با اشاره به نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی، بیان کرد: استان هرمزگان در نوسازی و توسعه فضای آموزشی جزو پنج استان برتر کشور از نظر تعداد پروژههاست و با توجه به رشد سریع جمعیت دانشآموزی تلاش میکنیم کمبودهای سرانهای فضای آموزشی را با سرعت بیشتری برطرف کنیم.
باوقار زعیمی ادامه داد: میانگین سرانه فضای آموزشی هرمزگان طی دو سال گذشته از ۴.۷ به ۵.۲ مترمربع افزایش یافته و میانگین سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۵ مترمربع است که برنامهریزی شده طی یک سال آینده سرانه استان به این میزان برسد.
وی گفت: برای مهر امسال ۱۳۳ پروژه در قالب ۴۵۰ کلاس درس برنامهریزی شده که بیشترین پروژهها در بندرعباس، قشم و بستک قرار دارند.
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان، افزود: عملیات اجرایی ۲۰ پروژه نیز در قالب ۱۳۹ کلاس درس آغاز شده است و از سال گذشته تاکنون بهطور میانگین روزانه بیش از یک کلاس درس تحویل شده و ۴۵۰ کلاس درس تا پایان مهرماه با تجهیزات کامل به جامعه دانشآموزی تحویل خواهد شد.
باوقار زعیمی درباره مجتمع آموزشی شجره طیبه میناب نیز، اظهار کرد: مدرسهای که مورد اصابت قرار گرفت با تأکید استاندار زمینی به مساحت ۲.۶ هکتار در اختیار اداره کل نوسازی مدارس قرار گرفت و در این محل یک مجتمع آموزشی شامل ۶ مدرسه با بیش از ۱۵ هزار مترمربع زیربنا طراحی شده است.
وی تصریح کرد: این مجتمع دارای معماری خاص و هویتمحور و از مدارس مدرن با تجهیزات هوشمند خواهد بود و فاز طراحی آن به پایان رسیده است.
مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان گفت: ساخت ۲ مدرسه ۱۲ کلاسه توسط آستان قدس حسینی کربلای معلی متقبل شده که پیمانکار آن مشخص و تجهیز کارگاه انجام شده و زمین مورد نیاز نیز در اختیار قرار گرفته است.
وی افزود: ساخت یک مدرسه نیز توسط آستان قدس رضوی متقبل شده و نقشههای آن در مرحله طراحی قرار دارد و ۳ مدرسه دیگر نیز توسط گروه فرشتههای میناب و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به صورت مشارکتی ساخته خواهد شد.
باوقار زعیمی، خاطرنشان کرد: در مجموع ۶ مدرسه در این سایت آموزشی احداث خواهد شد.
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