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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

باوقار: هرمزگان برای مهرماه ۱۳۳ پروژه آموزشی آماده می‌کند

باوقار: هرمزگان برای مهرماه ۱۳۳ پروژه آموزشی آماده می‌کند

بندرعباس - مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان از برنامه‌ریزی برای اجرای ۱۳۳ پروژه در قالب ۴۵۰ کلاس درس تا مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باوقار زعیمی ظهر دوشنبه در خصوص وضعیت مدارس استان، اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی رمضان ۷۲ مدرسه در هرمزگان دچار آسیب‌های جزئی و کلی شدند که ۲ مدرسه به‌طور کامل تخریب شد و ۷۰ مدرسه نیز آسیب‌های جزئی دیدند.

وی افزود: هرمزگان از استان‌هایی بود که در این زمینه بیشترین آسیب را متحمل شد.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان با اشاره به نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی، بیان کرد: استان هرمزگان در نوسازی و توسعه فضای آموزشی جزو پنج استان برتر کشور از نظر تعداد پروژه‌هاست و با توجه به رشد سریع جمعیت دانش‌آموزی تلاش می‌کنیم کمبودهای سرانه‌ای فضای آموزشی را با سرعت بیشتری برطرف کنیم.

باوقار زعیمی ادامه داد: میانگین سرانه فضای آموزشی هرمزگان طی دو سال گذشته از ۴.۷ به ۵.۲ مترمربع افزایش یافته و میانگین سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۵ مترمربع است که برنامه‌ریزی شده طی یک سال آینده سرانه استان به این میزان برسد.

وی گفت: برای مهر امسال ۱۳۳ پروژه در قالب ۴۵۰ کلاس درس برنامه‌ریزی شده که بیشترین پروژه‌ها در بندرعباس، قشم و بستک قرار دارند.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان، افزود: عملیات اجرایی ۲۰ پروژه نیز در قالب ۱۳۹ کلاس درس آغاز شده است و از سال گذشته تاکنون به‌طور میانگین روزانه بیش از یک کلاس درس تحویل شده و ۴۵۰ کلاس درس تا پایان مهرماه با تجهیزات کامل به جامعه دانش‌آموزی تحویل خواهد شد.

باوقار زعیمی درباره مجتمع آموزشی شجره طیبه میناب نیز، اظهار کرد: مدرسه‌ای که مورد اصابت قرار گرفت با تأکید استاندار زمینی به مساحت ۲.۶ هکتار در اختیار اداره کل نوسازی مدارس قرار گرفت و در این محل یک مجتمع آموزشی شامل ۶ مدرسه با بیش از ۱۵ هزار مترمربع زیربنا طراحی شده است.

وی تصریح کرد: این مجتمع دارای معماری خاص و هویت‌محور و از مدارس مدرن با تجهیزات هوشمند خواهد بود و فاز طراحی آن به پایان رسیده است.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان گفت: ساخت ۲ مدرسه ۱۲ کلاسه توسط آستان قدس حسینی کربلای معلی متقبل شده که پیمانکار آن مشخص و تجهیز کارگاه انجام شده و زمین مورد نیاز نیز در اختیار قرار گرفته است.

وی افزود: ساخت یک مدرسه نیز توسط آستان قدس رضوی متقبل شده و نقشه‌های آن در مرحله طراحی قرار دارد و ۳ مدرسه دیگر نیز توسط گروه فرشته‌های میناب و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به صورت مشارکتی ساخته خواهد شد.

باوقار زعیمی، خاطرنشان کرد: در مجموع ۶ مدرسه در این سایت آموزشی احداث خواهد شد.

کد مطلب 6925073

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