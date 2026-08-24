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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

طرح توسعه بیمارستان آیت‌الله خاتمی شهرستان هرات به بهره‌برداری رسید

طرح توسعه بیمارستان آیت‌الله خاتمی شهرستان هرات به بهره‌برداری رسید

یزد - همزمان با هفته دولت و با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، طرح توسعه بیمارستان آیت الله خاتمی شهرستان هرات به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت و سفر معاون درمان وزیر بهداشت، صبح دوشنبه طرح توسعه بیمارستان آیت‌الله خاتمی در شهرستان هرات افتتاح شد.

این پروژه با زیربنای ۴۸۰۰ مترمربع و با صرف اعتبار ۶۵۰ میلیارد تومان، به بهره‌برداری رسید.

در مراسم افتتاحیه این طرح، سیدسجاد رضوی به‌نمایندگی از وزیر بهداشت، در کنار استاندار و نمایندگان مجلس و مسئولان دانشگاه حضور داشتند.

این پروژه با اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان جهت تجهیز تجهیزات پزشکی، شامل ۶ بخش جدید شامل اورژانس، آزمایشگاه، بخش‌های مراقبت ویژه (CCU و ICU)، سی‌تی اسکن و اتاق عمل است.

افزودن این بخش‌ها به ظرفیت‌های موجود، با هدف تسهیل و ارتقای سطح خدمات درمانی در منطقه صورت گرفته است.

کد مطلب 6926032

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    نظرات

    • زهرا IR ۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی

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