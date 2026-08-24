به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت و سفر معاون درمان وزیر بهداشت، صبح دوشنبه طرح توسعه بیمارستان آیت‌الله خاتمی در شهرستان هرات افتتاح شد.

این پروژه با زیربنای ۴۸۰۰ مترمربع و با صرف اعتبار ۶۵۰ میلیارد تومان، به بهره‌برداری رسید.

در مراسم افتتاحیه این طرح، سیدسجاد رضوی به‌نمایندگی از وزیر بهداشت، در کنار استاندار و نمایندگان مجلس و مسئولان دانشگاه حضور داشتند.

این پروژه با اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان جهت تجهیز تجهیزات پزشکی، شامل ۶ بخش جدید شامل اورژانس، آزمایشگاه، بخش‌های مراقبت ویژه (CCU و ICU)، سی‌تی اسکن و اتاق عمل است.

افزودن این بخش‌ها به ظرفیت‌های موجود، با هدف تسهیل و ارتقای سطح خدمات درمانی در منطقه صورت گرفته است.