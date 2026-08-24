مسئولان با تحرک و جدیت مضاعف برای رفع مشکلات کشور تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان یزد، آیتالله محمدرضا ناصری، در نشست ائمه جمعه استان که با حضور استاندار و معاونان برگزار شد، با اشاره به مسئولیت سنگین ائمه جمعه در هدایت و صیانت از جامعه، بر ضرورت هوشیاری در برابر انحرافات، فتنهها و آسیبهای اخلاقی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) نسبت به سه موضوع درباره امت پس از خود ابراز نگرانی کردهاند، اظهار کرد: نخستین نگرانی، گمراهی و انحراف مردم از مسیر صحیح است و امروز باید مراقب باشیم جامعه از مسیر حق و ارزشهای دینی و انقلابی منحرف نشود و وظیفه ما است که در این زمینه هوشیار و مسئولانه عمل کنیم.
نماینده ولیفقیه در استان یزد، فتنهها و لغزشهای اجتماعی را دومین نگرانی دانست و افزود: ایجاد دوقطبی، تفرقه و اختلاف در جامعه از مصادیق فتنه است و باید مراقب باشیم؛ چراکه دشمن همواره تلاش میکند با ایجاد فتنه، جامعه را دچار انحراف و اختلاف کند.
آیتالله ناصری همچنین نسبت به گسترش فساد و فحشای اخلاقی در جامعه هشدار داد و گفت: سومین نگرانی پیامبر(ص) برای امت خود، گرفتار شدن مردم در فساد اخلاقی است؛ دشمن با شیوههای مختلف به دنبال تضعیف اخلاق و ارزشهای جامعه است و باید در برابر این توطئهها هوشیار باشیم.
وی با اشاره به مشکلات موجود در کشور، بخش قابل توجهی از این مشکلات را نتیجه تلاش و توطئههای چندینساله دشمن دانست و تصریح کرد: دشمن امروز نیز با دنبال کردن جنگ اقتصادی و ایجاد نارضایتی در میان مردم، درصدد آسیب زدن به کشور است.
امامجمعه یزد بر ضرورت استفاده از ظرفیت اندیشه، دانش و توانمندیهای داخلی برای مقابله با برنامههای دشمن تأکید کرد و گفت: باید با بهرهگیری از فکر و اندیشه و ارائه ایدههای جدید، نقشههای دشمن را خنثی کنیم. به جای اینکه صرفاً به دنبال دور زدن تحریمها باشیم، باید با برنامهریزی صحیح آثار تحریمها را خنثی کنیم و در این مسیر از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و نیروهای توانمند کشور بهره بگیریم.
آیتالله ناصری در پایان با تأکید بر ضرورت تلاش مضاعف مسئولان برای حل مشکلات مردم خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، مسئولان باید تحرک، جدیت و تلاش بیشتری داشته باشند تا بتوانیم مشکلات کشور را برطرف کنیم. همچنین باید روحیه صبر و مقاومت مردم تقویت شود و جامعه نسبت به ریشه مشکلات و عوامل ایجادکننده آن آگاهی داشته باشد.
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