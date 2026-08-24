  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

با حضور بیش از ۳۰ چهره شناخته شده؛

استیج اینوتکس امسال روایت‌های واقعی اکوسیستم را روی صحنه می‌برد

استیج اینوتکس امسال روایت‌های واقعی اکوسیستم را روی صحنه می‌برد

استیج اینوتکس اکسپرس امسال قرار است یک روز از تجربه‌های کمتر شنیده‌شده اکوسیستم فناوری و نوآوری بگوید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، استیج اینوتکس امسال با رویکردی متفاوت و در قالب «اینوتکس اکسپرس» برگزار می‌شود؛ برنامه‌ای یک‌روزه که تلاش دارد به جای تعدد و پراکندگی برنامه‌های محتوایی، مجموعه‌ای فشرده از تجربه‌ها، تحلیل‌ها و روایت‌های واقعی فعالان اکوسیستم فناوری و نوآوری را در یک روز روی یک صحنه جمع کند.

رضا غیابی، مسئول برگزاری استیج اینوتکس اکسپرس، با اشاره به تغییر رویکرد اینوتکس امسال گفت: امسال اینوتکس با توجه به شرایط موجود در قالب «اینوتکس اکسپرس» برگزار می‌شود و طبیعتاً بخش استیج نیز از این رویکرد تأثیر گرفته است.

وی افزود: اکسپرس به معنای ارائه اصل مطلب، چکیده و دقیق محتواست؛ بنابراین تلاش کرده‌ایم استیج امسال نیز در قالب یک برنامه یک‌روزه، محتوایی فشرده، کاربردی و دقیق را در اختیار مخاطبان قرار دهد.

غیابی ادامه داد: امسال برخی سخنرانی‌ها و برنامه‌های محتوایی دیگر نیز در فضای استیج تجمیع شده‌اند و در واقع تمام برنامه‌های محتوایی در یک پلتفرم ارائه می‌شود تا مخاطبان بتوانند در یک روز مجموعه‌ای از مباحث مهم و مورد نیاز فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی، استارتاپی و دانش‌بنیان را دنبال کنند.

مسئول برگزاری استیج اینوتکس اکسپرس با بیان اینکه محتوای این برنامه بر اساس گفت‌وگو با فعالان اکوسیستم شکل گرفته است، گفت: برای طراحی محتوای استیج با فعالان این صنعت گفت‌وگو کردیم، دغدغه‌های آنها را بررسی کردیم و بر اساس این گفت‌وگوها به موضوعاتی رسیدیم که امروز برای کسب‌وکارها اهمیت جدی دارد.

وی یکی از محورهای اصلی استیج امسال را تجربه واقعی کسب‌وکارها از شکست، ورشکستگی و بقا در یک سال پرچالش عنوان کرد و گفت: کسب‌وکارها در یک سال جنگ، با چالش‌های متفاوتی مواجه بوده‌اند و تجربه ایستادگی و پایداری آنها در چنین شرایطی می‌تواند درس‌های متفاوت و مهمی برای اکوسیستم داشته باشد.

غیابی افزود: تلاش کرده‌ایم درباره این موضوع از زاویه روایت‌های واقعی صحبت کنیم؛ اینکه کسب‌وکارها در شرایط دشوار با چه تصمیم‌هایی مواجه شدند، چه مسیری را طی کردند و چگونه تلاش کردند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، روندها و رویه‌های بازار، بازار سرمایه و نوع حکمرانی در بازار فعلی نیز از دیگر محورهای مورد توجه استیج خواهد بود.
مسئول برگزاری استیج اینوتکس اکسپرس همچنین از بخشی با عنوان «رازهای دوام» خبر داد و گفت: این بخش با تمرکز بر تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی طراحی شده و تلاش می‌کند منطق دوام‌آوردن در اقتصاد امروز را بررسی کند؛ اینکه کسب‌وکارها چگونه می‌توانند در شرایط پیچیده مسیر خود را ادامه دهند و تصمیم‌های درست‌تری بگیرند.

به گفته غیابی، بخش دیگری از استیج به موضوع اکوسیستم ایرانیان خارج از کشور اختصاص دارد؛ موضوعی که در شرایط اخیر و با توجه به همدلی ایرانیان خارج از کشور با هم‌وطنان خود، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی درباره این بخش توضیح داد: این قسمت را با عنوانی مرتبط با ایرانیان خارج از کشور طراحی کرده‌ایم و تلاش داریم ظرفیت‌ها، تجربه‌ها و ارتباطات این بخش را نیز در گفت‌وگوهای استیج مورد توجه قرار دهیم.

غیابی در ادامه به بخش متفاوت دیگری از برنامه امسال اشاره کرد و گفت: در کنار سخنرانی‌ها و گفت‌وگوها، بخشی از برنامه به پخش گزیده‌هایی از فیلم‌های جذاب با رویکرد دنیای آینده و نقش فناوری در آن اختصاص یافته است.

وی افزود: تلاش داریم با این بخش، فضایی متفاوت از سخنرانی‌های معمول ایجاد کنیم و مخاطب را برای لحظاتی به تصویری از آینده‌ای که فناوری در حال ساختن آن است، ببریم.

مسئول برگزاری استیج اینوتکس اکسپرس با اشاره به تنوع مهمانان این برنامه گفت: امیدواریم در طول این یک روز، بیش از ۳۰ نفر از کارشناسان و فعالان را روی استیج داشته باشیم؛ افرادی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت، ایرانیان خارج از کشور و حتی فعالان صنایعی که لزوماً در دسته استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان قرار نمی‌گیرند، اما تجربه‌های ارزشمندی برای اکوسیستم دارند.

غیابی تأکید کرد: تلاش ما این است که استیج صرفاً محلی برای سخنرانی‌های تکراری نباشد، بلکه تجربه‌هایی را به اکوسیستم منتقل کند که بتوان از آنها یاد گرفت و برای ادامه مسیر استفاده کرد.

وی با اشاره به برگزاری رویدادهای مختلف حوزه فناوری و نوآوری در این مقطع، از فعالان اکوسیستم دعوت کرد حضور پررنگی در این رویدادها داشته باشند.

غیابی گفت: امسال فعالان اکوسیستم استارتاپی درگیر دو رویداد مهم هستند و امیدوارم در هر دو رویداد حضور داشته باشند؛ چرا که در شرایط فعلی، هر چقدر بیشتر کنار هم جمع شویم، تجربه‌ها و ظرفیت‌های شبکه‌ای خود را به اشتراک بگذاریم و تشریک مساعی کنیم، باز هم کم است.

وی خاطرنشان کرد: این دعوت صرفاً به یک رویداد محدود نمی‌شود و حضور در رویدادهای استارتاپی، از جمله اینوتکس و الکامپ، می‌تواند به تقویت ارتباطات و استفاده بهتر از ظرفیت‌های شبکه‌ای اکوسیستم کمک کند.

کد مطلب 6925727
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها