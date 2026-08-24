به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، استیج اینوتکس امسال با رویکردی متفاوت و در قالب «اینوتکس اکسپرس» برگزار می‌شود؛ برنامه‌ای یک‌روزه که تلاش دارد به جای تعدد و پراکندگی برنامه‌های محتوایی، مجموعه‌ای فشرده از تجربه‌ها، تحلیل‌ها و روایت‌های واقعی فعالان اکوسیستم فناوری و نوآوری را در یک روز روی یک صحنه جمع کند.

رضا غیابی، مسئول برگزاری استیج اینوتکس اکسپرس، با اشاره به تغییر رویکرد اینوتکس امسال گفت: امسال اینوتکس با توجه به شرایط موجود در قالب «اینوتکس اکسپرس» برگزار می‌شود و طبیعتاً بخش استیج نیز از این رویکرد تأثیر گرفته است.

وی افزود: اکسپرس به معنای ارائه اصل مطلب، چکیده و دقیق محتواست؛ بنابراین تلاش کرده‌ایم استیج امسال نیز در قالب یک برنامه یک‌روزه، محتوایی فشرده، کاربردی و دقیق را در اختیار مخاطبان قرار دهد.

غیابی ادامه داد: امسال برخی سخنرانی‌ها و برنامه‌های محتوایی دیگر نیز در فضای استیج تجمیع شده‌اند و در واقع تمام برنامه‌های محتوایی در یک پلتفرم ارائه می‌شود تا مخاطبان بتوانند در یک روز مجموعه‌ای از مباحث مهم و مورد نیاز فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی، استارتاپی و دانش‌بنیان را دنبال کنند.

مسئول برگزاری استیج اینوتکس اکسپرس با بیان اینکه محتوای این برنامه بر اساس گفت‌وگو با فعالان اکوسیستم شکل گرفته است، گفت: برای طراحی محتوای استیج با فعالان این صنعت گفت‌وگو کردیم، دغدغه‌های آنها را بررسی کردیم و بر اساس این گفت‌وگوها به موضوعاتی رسیدیم که امروز برای کسب‌وکارها اهمیت جدی دارد.

وی یکی از محورهای اصلی استیج امسال را تجربه واقعی کسب‌وکارها از شکست، ورشکستگی و بقا در یک سال پرچالش عنوان کرد و گفت: کسب‌وکارها در یک سال جنگ، با چالش‌های متفاوتی مواجه بوده‌اند و تجربه ایستادگی و پایداری آنها در چنین شرایطی می‌تواند درس‌های متفاوت و مهمی برای اکوسیستم داشته باشد.

غیابی افزود: تلاش کرده‌ایم درباره این موضوع از زاویه روایت‌های واقعی صحبت کنیم؛ اینکه کسب‌وکارها در شرایط دشوار با چه تصمیم‌هایی مواجه شدند، چه مسیری را طی کردند و چگونه تلاش کردند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، روندها و رویه‌های بازار، بازار سرمایه و نوع حکمرانی در بازار فعلی نیز از دیگر محورهای مورد توجه استیج خواهد بود.

مسئول برگزاری استیج اینوتکس اکسپرس همچنین از بخشی با عنوان «رازهای دوام» خبر داد و گفت: این بخش با تمرکز بر تحلیل‌های اقتصادی و اجتماعی طراحی شده و تلاش می‌کند منطق دوام‌آوردن در اقتصاد امروز را بررسی کند؛ اینکه کسب‌وکارها چگونه می‌توانند در شرایط پیچیده مسیر خود را ادامه دهند و تصمیم‌های درست‌تری بگیرند.

به گفته غیابی، بخش دیگری از استیج به موضوع اکوسیستم ایرانیان خارج از کشور اختصاص دارد؛ موضوعی که در شرایط اخیر و با توجه به همدلی ایرانیان خارج از کشور با هم‌وطنان خود، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی درباره این بخش توضیح داد: این قسمت را با عنوانی مرتبط با ایرانیان خارج از کشور طراحی کرده‌ایم و تلاش داریم ظرفیت‌ها، تجربه‌ها و ارتباطات این بخش را نیز در گفت‌وگوهای استیج مورد توجه قرار دهیم.

غیابی در ادامه به بخش متفاوت دیگری از برنامه امسال اشاره کرد و گفت: در کنار سخنرانی‌ها و گفت‌وگوها، بخشی از برنامه به پخش گزیده‌هایی از فیلم‌های جذاب با رویکرد دنیای آینده و نقش فناوری در آن اختصاص یافته است.

وی افزود: تلاش داریم با این بخش، فضایی متفاوت از سخنرانی‌های معمول ایجاد کنیم و مخاطب را برای لحظاتی به تصویری از آینده‌ای که فناوری در حال ساختن آن است، ببریم.

مسئول برگزاری استیج اینوتکس اکسپرس با اشاره به تنوع مهمانان این برنامه گفت: امیدواریم در طول این یک روز، بیش از ۳۰ نفر از کارشناسان و فعالان را روی استیج داشته باشیم؛ افرادی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت، ایرانیان خارج از کشور و حتی فعالان صنایعی که لزوماً در دسته استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان قرار نمی‌گیرند، اما تجربه‌های ارزشمندی برای اکوسیستم دارند.

غیابی تأکید کرد: تلاش ما این است که استیج صرفاً محلی برای سخنرانی‌های تکراری نباشد، بلکه تجربه‌هایی را به اکوسیستم منتقل کند که بتوان از آنها یاد گرفت و برای ادامه مسیر استفاده کرد.

وی با اشاره به برگزاری رویدادهای مختلف حوزه فناوری و نوآوری در این مقطع، از فعالان اکوسیستم دعوت کرد حضور پررنگی در این رویدادها داشته باشند.

غیابی گفت: امسال فعالان اکوسیستم استارتاپی درگیر دو رویداد مهم هستند و امیدوارم در هر دو رویداد حضور داشته باشند؛ چرا که در شرایط فعلی، هر چقدر بیشتر کنار هم جمع شویم، تجربه‌ها و ظرفیت‌های شبکه‌ای خود را به اشتراک بگذاریم و تشریک مساعی کنیم، باز هم کم است.

وی خاطرنشان کرد: این دعوت صرفاً به یک رویداد محدود نمی‌شود و حضور در رویدادهای استارتاپی، از جمله اینوتکس و الکامپ، می‌تواند به تقویت ارتباطات و استفاده بهتر از ظرفیت‌های شبکه‌ای اکوسیستم کمک کند.