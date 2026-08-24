به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از مجموعه درمانی حوزه سکتههای مغزی در زنجان اظهار کرد: آنچه امروز شاهد آن بودیم، یکی از تجربههای موفق در کشور است که در آن خیرین و دولت همپای یکدیگر و در کنار هم برای توسعه خدمات سلامت و درمان اقدام کردهاند.
وی با اشاره به ظرفیت خیرین استان زنجان افزود: یکی از ویژگیهای خیرین و مردم نیکاندیش زنجان این است که به صورت تخصصی وارد عرصههای مختلف میشوند و علاوه بر حضور پررنگ در نهضت مدرسهسازی، در حوزه سلامت و خیریههای درمانی نیز سابقه و تجارب بسیار موفقی دارند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: مجموعهای که امروز از آن بازدید کردیم، بخشی از زنجیره درمان سکتههای مغزی است که با مشارکت خیرین در تأمین و احداث ساختمان و همچنین با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی و تأمین تجهیزات تخصصی و پیشرفته شکل گرفته است.
بهروزآذر با قدردانی از خیرین مشارکتکننده در این طرح گفت: حضور بانوان در میان خیرینی که برای ساخت و تجهیز این مجموعه مشارکت کردهاند، بسیار ارزشمند و قابل توجه است؛ بهگونهای که از چهار خیری که در تأمین هزینههای ساخت این مجموعه نقش داشتهاند، سه نفر از بانوان هستند.
وی تصریح کرد: این موضوع نشان میدهد زنان ایران در همه عرصهها پیشرو هستند و دوشادوش مردان، به عنوان دو بال پیشرفت و توسعه کشور نقشآفرینی میکنند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به کیفیت خدمات و تجهیزات این مرکز بیان کرد: تجهیزات بسیار پیشرفته و باکیفیتی در این مجموعه از سوی بیمارستان، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تأمین شده و مجموعه این اقدامات موجب شده است امروز شاهد شکلگیری یکی از مراکز شاخص درمان سکتههای مغزی در کشور باشیم.
بهروزآذر با بیان اینکه این مرکز در زمره مراکز برتر حوزه درمان سکتههای مغزی قرار دارد، افزود: این مجموعه در میان مراکز مشابه کشور جایگاه بسیار خوبی دارد و در شمالغرب ایران نیز مرکزی کمنظیر محسوب میشود.
وی ابراز امیدواری کرد مردم همواره در صحت و سلامت باشند و نیازی به مراجعه به مراکز درمانی پیدا نکنند و گفت: امیدواریم مردم هیچگاه مجبور به مراجعه به مراکز درمانی نشوند، اما اگر شرایط و تقدیر آنان را به چنین مجموعههایی کشاند، بتوانند بهترین خدمات ممکن را دریافت کنند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: هدف همه مجموعههای درمانی باید این باشد که بیماران در کنار دریافت خدمات تخصصی و باکیفیت، کمترین دغدغه و نگرانی را داشته باشند و با آرامش حداکثری، خدمات شایسته حوزه بهداشت و درمان را دریافت کنند.
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