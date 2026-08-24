فرماندهی انتظامی شهرستان مانه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر ، همزمان با برنامه‌های هفته دولت، فرماندهی انتظامی شهرستان مانه با حضور بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و فرماندهان انتظامی استان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه با هدف تقویت زیرساخت‌های انتظامی، ارتقای سطح امنیت و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم شهرستان مانه راه‌اندازی شده است.

در این مراسم، مسئولان با تأکید بر اهمیت تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به شهروندان، افتتاح فرماندهی انتظامی شهرستان مانه را گامی در راستای تقویت حضور و فعالیت‌های انتظامی در این شهرستان عنوان کردند.