به گزارش خبرنگار مهر ، بهمن نوری قبل از ظهر دوشنبه در آیین افتتاحیه فرماندهی انتظامی شهرستان مانه اظهار کرد: سیاست مدیریت استان این است که شهرستان‌های کمتر برخوردار و کمتر دیده‌شده، به‌ویژه شهرستان‌های تازه‌تأسیس، از نگاه ویژه‌تری در برنامه‌های توسعه‌ای برخوردار شوند.

وی تصریح کرد: فاصله میان داشته‌ها و نداشته‌های شهرستان‌های تازه‌تأسیس زیاد است و تلاش می‌کنیم با اولویت‌بندی پروژه‌ها و تخصیص اعتبارات، به‌صورت گام‌به‌گام نیازهای این مناطق را برطرف کنیم.

استاندار خراسان شمالی افزود: در حوزه‌های زیرساختی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، راه، مسکن، زمین و آب، نیازهای شهرستان‌ها در اولویت برنامه‌های مدیریت استان قرار دارد و پروژه‌هایی که در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند، حاصل تلاش مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استان و شهرستان هستند.

نوری با تأکید بر اینکه استاندار و فرماندار جایگاه نوکری مردم را دارند، گفت: تأکید رئیس‌جمهور بر این است که مسئولان، مشکلات و مزیت‌های نسبی و رقابتی استان خود را به‌خوبی بشناسند و برای شکوفایی ظرفیت‌ها و استفاده از فرصت‌های مغفول تلاش کنند.

وی ادامه داد: خراسان شمالی با وجود شرایط موجود، سرشار از فرصت‌های طلایی است و باید با برنامه‌ریزی و هم‌افزایی، از این ظرفیت‌ها برای توسعه استان استفاده کنیم.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به افتتاح پروژه‌های هفته دولت در شهرستان مانه تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها تنها نتیجه تلاش استاندار نیست، بلکه مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، نیروهای نظامی و انتظامی و ائمه جمعه همگی در قالب یک منظومه واحد برای به ثمر رسیدن طرح‌ها تلاش می‌کنند.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از سردار مطهری‌زاده، فرمانده انتظامی خراسان شمالی، اظهار کرد: استان از حضور یک فرمانده انتظامی مقتدر، باتجربه، انقلابی و ولایتمدار برخوردار است و تلاش می‌کنیم از تجربه و توانمندی ایشان در استان به بهترین شکل استفاده شود.

وی با اشاره به حوادث و اغتشاشات دی‌ماه سال گذشته، افزود: سردار مطهری‌زاده در آن مقطع در میدان حضور داشتند و با تجربه و دانشی که داشتند، نقش مؤثری در مدیریت شرایط ایفا کردند. در جریان این حوادث، با وجود شهادت دو نفر از نیروهای استان، تلاش شد کمترین آسیب به اموال و مردم وارد شود.

استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به موقعیت شهرستان مانه گفت: مانه شهرستانی مرزی است و امنیت، پیش‌نیاز بسیاری از فعالیت‌ها از جمله سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است؛ بنابراین استقرار فرماندهی انتظامی در این شهرستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نوری خاطرنشان کرد: استقرار فرماندهی انتظامی شهرستان مانه با پیگیری‌های مستمر انجام شده و امیدواریم با فعالیت فرماندهی جدید، زمینه ارتقای امنیت و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم این شهرستان فراهم شود.