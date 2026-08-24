شرایط فروش ۲ محصول بهمن موتور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهمن موتور، این طرح فروش به صورت نقدی و نقدی-اعتباری، با قیمت قطعی، بدون قرعه‌کشی و با موعد تحویل ۳۰ روز اجرا می‌شود.

متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه ۳ شهریور تا ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ یا تا زمان تکمیل ظرفیت (هر کدام زودتر فرا برسد)، با مراجعه به سامانه فروش آنلاین بهمن موتور به آدرس sale.bahman.ir نسبت به ثبت ‌نام و واریز وجه اقدام کنند.

در روش نقدی، فیدلیتی الیت تیپ ۲ با قیمت حدود ۵ میلیارد و ۷۷ میلیون تومان و ریسپکت۲ با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۸۲۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این خودروها با رنگ‌های سفید یا مشکی با تریم مشکی قابل عرضه و موعد تحویل نیز ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعلام شده است. در این روش، سود انصراف سالانه ۱۷.۵ درصد و جریمه تأخیر در تحویل ماهانه ۲.۵ درصد تعیین شده است.

در روش فروش نقدی-اعتباری با قیمت قطعی، مبلغ پیش‌پرداخت فیدلیتی الیت تیپ ۲ معادل ۴ میلیارد تومان اعلام شده است. برای ریسپکت۲ نیز پیش‌پرداخت ۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در این بخش نیز موعد تحویل ۳۰ روز پس از واریز وجه و تکمیل پرونده اعلام شده و شرایط سود انصراف و جریمه تأخیر مشابه فروش نقدی است.

بازپرداخت تسهیلات نیز در مدت ۶، ۱۲ و ۱۸ ماه انجام می‌شود. برای بازپرداخت ۶ ماه اقساط در قالب دو فقره چک با سررسیدهای سه‌ماهه دریافت خواهد شد. مبلغ هر چک برای فیدلیتی الیت تیپ دو حدود ۵۷۶ میلیون تومان و برای ریسپکت۲ حدود ۴۴۳ میلیون تومان با نرخ سود سالیانه ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است.

در بازپرداخت ۱۲ ماهه اقساط در قالب چهار فقره چک با فاصله زمانی سه‌ماهه دریافت خواهد شد. مبلغ هر چک برای فیدلیتی الیت تیپ ۲ حدود ۳۳۲ میلیون تومان و برای ریسپکت۲ حدود ۲۵۶ میلیون تومان با نرخ سود سالیانه ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.

طرح بازپرداخت ۱۸ ماهه با نرخ سود سالیانه ۳۶ درصد، از طریق ۶ فقره چک سه ماهه تسویه می‌شود. رقم هر قسط برای فیدلیتی الیت تیپ ۲ حدود ۲۵۴ میلیون ریال و برای ریسپکت۲ حدود ۱۹۶ میلیون ریال محاسبه شده است.

در فروش نقدی-اعتباری سند در رهن بهمن‌موتور خواهد بود و تسویه زودتر و فک رهن تا قبل از موعد اعلام شده امکان‌پذیر نخواهد بود.