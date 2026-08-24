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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

اجراهای تازه از «بیضائی‌خوانی»؛ «آرش» و «اژدهاک» دوباره خوانده می‌شود

اجراهای تازه از «بیضائی‌خوانی»؛ «آرش» و «اژدهاک» دوباره خوانده می‌شود

۲ جلسه از «بیضائی‌خوانی» با اجرای نمایشنامه‌های «آرش» و «اژدهاک» به کارگردانی کیوان کثیریان در خانه اردیبهشت اودلاجان و خانه فرهنگ و هنر «یک اتفاق ساده» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «آرش» نوشته هنرمند فقید بهرام بیضائی، پنجشنبه ۵ شهریور ساعت ۱۷:۳۰ در خانه اردیبهشت اودلاجان برخوانی می‌شود.

در این برنامه ندا کوهی به‌عنوان برخوان و ماهگل مقتدر نوازنده حضور دارند.

ورود به این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.

همچنین نمایشنامه‌خوانی «اژدهاک» نیز شنبه ۷ شهریور ساعت ۱۹ در خانه فرهنگ و هنر «یک اتفاق ساده» با برخوانی غزل محمدی و آهنگسازی مهران فلاح اجرا می‌شود.

این ۲ نمایشنامه در هفته های گذشته نمایشنامه‌خوانی شده بودند که قرار است دوباره خوانش شوند.

کد مطلب 6925831

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