به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «آرش» نوشته هنرمند فقید بهرام بیضائی، پنجشنبه ۵ شهریور ساعت ۱۷:۳۰ در خانه اردیبهشت اودلاجان برخوانی میشود.
در این برنامه ندا کوهی بهعنوان برخوان و ماهگل مقتدر نوازنده حضور دارند.
ورود به این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.
همچنین نمایشنامهخوانی «اژدهاک» نیز شنبه ۷ شهریور ساعت ۱۹ در خانه فرهنگ و هنر «یک اتفاق ساده» با برخوانی غزل محمدی و آهنگسازی مهران فلاح اجرا میشود.
این ۲ نمایشنامه در هفته های گذشته نمایشنامهخوانی شده بودند که قرار است دوباره خوانش شوند.
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