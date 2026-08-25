«هیرکانیا؛ سفر از دره گمشده» از ۱۰ شهریور روی صحنه تالار هنر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تالار هنر، نمایش «هیرکانیا؛ سفر از دره گمشده» کاری از گروه تئاتر فانتزیا است که با محوریت محیط زیست، حفظ منابع طبیعی و تقویت مفاهیمی همچون همدلی و مسئولیت‌پذیری برای مخاطبان کودک و نوجوان تولید شده است.

بحران‌های زیست‌محیطی و چالش‌های روزافزون انسان و طبیعت، ایده اصلی شکل‌گیری این اثر نمایشی را رقم زده است. «هیرکانیا؛ سفر از دره گمشده» تلاش می‌کند در کنار ایجاد فضایی فانتزی و سرگرم‌کننده، کودکان و نوجوانان را با ضرورت حفظ منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها و منابع آب‌های زیرزمینی آشنا کند و مفاهیم انسانی و اجتماعی را نیز در قالب داستان به مخاطب ارائه دهد.

داستان این نمایش درباره چند وسیله دور انداخته‌شده در دل جنگل‌های هیرکانی است که با امید رسیدن به زندگی بهتر، سفری هیجان‌انگیز و پرماجرا را آغاز می‌کنند؛ سفری که آنها را با اتفاقات و چالش‌های مختلفی روبه‌رو می‌کند.

در این اثر، نادر داهیم، احمد خیرآبادی، سارا بابائی، عطا مقیمی، رها آرشید، امیر افسر شیبانی، مهدی بیابانی و فرانک کشاورز به عنوان بازیگران حضور دارند. رها آرشید و فرانک کشاورز نیز عروسک‌گردانی این اثر را بر عهده دارند.

بازیگران فرم نمایش «هیرکانیا؛ سفر از دره گمشده» شامل ماهور مرادی، ریحانه پوراحمد، حنانه پوراحمد، رها پوراسماعیلی، کیمیا عمانی و سنا مقیمی هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مشاور صحنه: سینا ییلاق بیگی، طراح نور: رضا خضرایی، طراح حرکت: مهبد فیضی، طراح گریم: حسین تبریزی، لیلا پریشان، طراح عروسک: صبا قدیمی، طراح لباس: صنم بابائی، خوانندگان: مهدی بیابانی، سارا بابائی، سارا گودرزی، علی بیک محمدی، میکس و مستر: مهدی بیابانی، عرفان نامداری، حسین قاجاری، دستیار کارگردان: سارا بابائی، منشی صحنه: زهرا کشور، اپراتور موسیقی: سارا گلینی، اپراتور نور: زهرا کشور، دستیار صحنه: رضا محمدی فیروز، ساخت دکور: مهدی عابدی، هادی عابدی، دوخت لباس: آرزو بابازاده، لیلی خبیر، روابط عمومی، رسانه و تبلیغات: سارا بابائی، اسماعیل رحیمی سروش، همکار تبلیغات: نازنین کرمی، طراح پوستر: اسماعیل رحیمی سروش و تصویربردار: امیر شیرزایی.

نمایش «هیرکانیا؛ سفر از دره گمشده» از ۱۰ شهریور، هر روز ساعت ۱۹:۳۰ در تالار هنر روی صحنه می‌رود.